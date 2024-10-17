Чистая прибыль "Росгосстраха" за 9 месяцев составила 6,6 млрд рублей

"Росгосстрах" продолжает стабильно наращивать сборы страховой премии и чистую прибыль. Согласно опубликованной отчетности по ОСБУ, по итогам 9 месяцев 2024 года страховщик заработал чистую прибыль в размере 6,6 млрд рублей, что на 58% больше, чем годом ранее. При этом сборы по всем видам страхования выросли на 12,7% и составили 69,1 млрд рублей. Как и в предыдущие кварталы, наибольший вклад в результат по сборам внесли страхование имущества физических лиц — флагманская линия бизнеса "Росгосстраха", а также моторные виды страхования, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев.

При этом выплаты по договорам страхования и перестрахования в январе–сентябре выросли на 23,8% к аналогичному показателю 2023 года и достигли 29,2 млрд рублей.

"Многие события этого года еще раз показали, как эффективно работает страхование, обеспечивая финансовую защиту и личного имущества граждан, и бизнеса. Только за поврежденное весенними паводками жилье наша компания выплатила свыше 430 млн рублей, что в 5,5 раза больше, чем годом ранее. Кроме того, были крупные выплаты аграриям по договорам сельхозстрахования. Продолжает расти средняя выплата в моторных видах, — комментирует результаты трех кварталов генеральный директор СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. — При этом растущая динамика выплат "Росгосстраха" не сказывается отрицательно на нашей финансовой устойчивости — за счет сбалансированного портфеля и эффективной инвестиционной политики компания продолжила наращивать прибыль и активы".

Согласно отчетности по ОСБУ, успешная работа в течение 9 месяцев 2024 года позволила "Росгосстраху" нарастить активы до 161,3 млрд рублей — это на 7,7% больше аналогичного показателя на конец прошлого года. Собственный капитал увеличился за три квартала на 6,5% и составил 62,3 млрд рублей.