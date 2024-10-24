Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом

В четверг, 24 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с инструктором-космонавтом-испытателем, заместителем начальника Центра по подготовке космонавтов Олегом Кононенко, космонавтом-испытателем отряда космонавтов Роскосмоса Николаем Чубом, а также генеральным директором АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым.

Встреча состоялась в день 130-летия со дня образования ракетно-космического центра "Прогресс". Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.

Глава региона отметил, что сегодняшняя праздничная дата РКЦ "Прогресс" важна не только для Самарской области, но и для всей страны. "РКЦ "Прогресс" — это больше, чем Самарская область, это основа и опора развития целой отрасли, причем легендарная история предприятия сейчас получает новую жизнь, есть новые большие проекты, заделы", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, добавив, что это имеет большое значение для будущих поколений.

"Мы это делаем и для того, чтобы будущие поколения узнавали больше о природе, о космосе, а вы — те люди, которые этот прогресс двигают вперед, — обратился он к космонавтам. — Я хотел бы вам сказать от всех жителей Самарской области большое спасибо, мы вами гордимся, гордимся вашей смелостью, решительностью, вашими успехами".

Олег Кононенко, обладатель медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации, почетного звания "Летчик-космонавт Российской Федерации" и других наград, в этом году стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов — 1111 суток. Первый космический полет Николая Чуба состоялся в 2023 г., он работал в качестве бортинженера ТПК "Союз МС-24" и бортинженера МКС-70/71 вместе с Олегом Кононенко.

25 октября 2023 г. они выполнили выход в открытый космос продолжительностью 7 часов 41 минуту. В апреле этого года космонавты выполнили ряд работ с научной аппаратурой в открытом космосе за 4 часа 36 минут. Им принадлежит рекорд длительности непрерывного полета на МКС –почти 374 суток.

С учетом задачи развития ракетно-космической отрасли, достижения технологического лидерства важна подготовка молодых инженерных кадров. Участники встречи обсудили деятельность, которая уже ведется в этой сфере с участием отряда космонавтов Роскосмоса, в целях ориентирования молодежи на инженерные специальности.

По словам Олега Кононенко, помимо встреч с ребятами, с коллективами предприятий, одним из направлений работы является создание аэрокосмических школ, в том числе с программами подготовки студентов для отбора в отряд космонавтов. На встрече также обсуждалась возможность подготовки по данному направлению в рамках передовой инженерной школы.