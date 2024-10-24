16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил РКЦ "Прогресс" со 130-летием и вручил коллективу орден Гагарина Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом Вячеслав Федорищев поздравил воинов-спецназовцев с Днем подразделений спецназначения в Вооруженных Силах РФ Губернатор поздравил работников дорожного хозяйства Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем отца

Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 24 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с инструктором-космонавтом-испытателем, заместителем начальника Центра по подготовке космонавтов Олегом Кононенко, космонавтом-испытателем отряда космонавтов Роскосмоса Николаем Чубом, а также генеральным директором АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Встреча состоялась в день 130-летия со дня образования ракетно-космического центра "Прогресс". Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.

Глава региона отметил, что сегодняшняя праздничная дата РКЦ "Прогресс" важна не только для Самарской области, но и для всей страны. "РКЦ "Прогресс" — это больше, чем Самарская область, это основа и опора развития целой отрасли, причем легендарная история предприятия сейчас получает новую жизнь, есть новые большие проекты, заделы", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, добавив, что это имеет большое значение для будущих поколений.

"Мы это делаем и для того, чтобы будущие поколения узнавали больше о природе, о космосе, а вы — те люди, которые этот прогресс двигают вперед, — обратился он к космонавтам. — Я хотел бы вам сказать от всех жителей Самарской области большое спасибо, мы вами гордимся, гордимся вашей смелостью, решительностью, вашими успехами".

Олег Кононенко, обладатель медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации, почетного звания "Летчик-космонавт Российской Федерации" и других наград, в этом году стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов — 1111 суток. Первый космический полет Николая Чуба состоялся в 2023 г., он работал в качестве бортинженера ТПК "Союз МС-24" и бортинженера МКС-70/71 вместе с Олегом Кононенко.

25 октября 2023 г. они выполнили выход в открытый космос продолжительностью 7 часов 41 минуту. В апреле этого года космонавты выполнили ряд работ с научной аппаратурой в открытом космосе за 4 часа 36 минут. Им принадлежит рекорд длительности непрерывного полета на МКС –почти 374 суток.
С учетом задачи развития ракетно-космической отрасли, достижения технологического лидерства важна подготовка молодых инженерных кадров. Участники встречи обсудили деятельность, которая уже ведется в этой сфере с участием отряда космонавтов Роскосмоса, в целях ориентирования молодежи на инженерные специальности.

По словам Олега Кононенко, помимо встреч с ребятами, с коллективами предприятий, одним из направлений работы является создание аэрокосмических школ, в том числе с программами подготовки студентов для отбора в отряд космонавтов. На встрече также обсуждалась возможность подготовки по данному направлению в рамках передовой инженерной школы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3