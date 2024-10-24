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Вячеслав Федорищев поздравил РКЦ "Прогресс" со 130-летием и вручил коллективу орден Гагарина

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное 130-летию ракетно-космического центра "Прогресс". Поздравил со значимой датой и вручил почетные награды сотрудникам предприятия губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

По указу президента Владимира Путина коллектив акционерного общества РКЦ "Прогресс" награжден орденом Гагарина. Почетную награду вручил глава региона Вячеслав Федорищев.

"Я благодарю руководство и весь коллектив, наших дорогих и уважаемых ветеранов РКЦ "Прогресс", каждого из вас за вклад в укрепление экономического потенциала региона и страны в целом, глубокое понимание ответственности за результаты своей деятельности, за помощь фронту и семьям военнослужащих. Высокой оценкой заслуг работников РКЦ "Прогресс" стало решение президента России наградить предприятие орденом Гагарина. Эта награда — признание вклада трудового коллектива "Прогресса", его нынешних сотрудников и ветеранов в развитие ракетно-космической промышленности и укрепление обороноспособности всего государства", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Также президент направил в адрес предприятия поздравительную телеграмму. В ней говорится о большом историческом пути, пройденном "Прогрессом", и отмечается, что "нынешний коллектив трудится основательно, с полной отдачей, смело внедряет новаторские идеи и разработки, воплощает перспективные проекты, вносит весомый вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, реализацию национальной космической программы". Глава государства особо подчеркнул, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами, и пожелал работникам предприятия здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Во время церемонии награждения более 50 сотрудников и ветеранов ракетно-космического центра "Прогресс" получили награды. Почетным знаком Трудовой Славы награждены слесарь-инструментальщик Игорь Било и наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Сергей Сабуров. Почетного знака губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" удостоен заместитель генерального конструктора по испытаниям и эксплуатации РН типа "Союз" Валерий Капитонов.

"Мы гордимся достижениями нашего предприятия в прошлом, это основа, на которой строится будущее РКЦ "Прогресс". Сейчас перед нами — новые рубежи, новые масштабные планы. Уверен, что наш коллектив, поддерживая традиции, заложенные поколениями предшественников, справится с любой задачей. Выражаю благодарность коллективу сотрудников и ветеранам, которые своим самоотверженным трудом создавали историю РКЦ "Прогресс", — отметил генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов в своем видеопоздравлении отметил неоценимый вклад РКЦ "Прогресс" в реализацию масштабных отечественных космических проектов и поблагодарил коллектив предприятия за большой труд. К поздравлениям присоединились и космонавты Роскосмоса, которые передали РКЦ "Прогресс" свои пожелания прямо с борта Международной космической станции.

Почетным гостем праздничного мероприятия стал Герой Российской Федерации летчик-космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, который работал на РКЦ "Прогресс" ведущим инженером.

"Я неоднократно говорил и буду говорить, что самарский период в моей жизни сыграл решающую роль и, если бы его не было, вряд ли был бы космонавт-Кононенко, без того опыта и тех знаний, которые я здесь приобрел. И, что особенно важно, без тех людей, с которыми мне посчастливилось работать здесь. Спасибо вам большое! В свою крайнюю экспедицию я взял флаг РКЦ "Прогресс". Он летал вместе со мной 374 дня!"  — сказал Олег Кононенко.

РКЦ "Прогресс" — один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей.

"Сегодня Самарская область, являясь одним из центров ракетостроительной отрасли страны, продолжает уверенно идти по гагаринскому пути. Здесь делают все, начиная от ракет и заканчивая космическими аппаратами. Особенно важен ваш труд в условиях проведения специальной военной операции и беспрецедентного санкционного давления со стороны стран Запада. Коллектив нашего флагмана выпускает феноменальную по своему качеству и надежности технику, обеспечивающую выполнение гособоронзаказа. Это помогает нашим вооруженным силам успешно сражаться с врагом, позволяет выполнить поставленные главой государства задачи по достижению технологического суверенитета России. РКЦ "Прогресс" — это не только богатая история и славные трудовые традиции. Это устремленность в будущее, работа на перспективу", — подчеркнул Вячеслав Федорищев
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