Вячеслав Федорищев провел встречу с начальником КбшЖД Вячеславом Дмитриевым

В пятницу, 25 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с начальником Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Вячеславом Дмитриевым.
Для Куйбышевской железной дороги этот день знаменательный — 25 октября 2024 г. компания отмечает 150-летие. В рамках встречи было подписано соглашение между правительством Самарской области и ОАО "Российские железные дороги" о взаимодействии и сотрудничестве в сферах железнодорожного транспорта, туристической, транспортной и научно-технической. Подписи под документом поставили Вячеслав Федорищев и Вячеслав Дмитриев.
Российские железные дороги являются давним и надежным партнером Самарской области. Соглашение нацелено на расширение сотрудничества по различным направлениям. В частности, это повышение уровня транспортной доступности и транспортной безопасности, качества обслуживания пассажиров, налаживание транспортной логистики, развитие пригородных железнодорожных перевозок, привлечение новых инвестиций за счет расширения железнодорожной сети, развития и создания особых экономических зон, модернизация железнодорожной инфраструктуры.
Соглашение предусматривает также взаимодействие при реализации совместных проектов, способствующих развитию внутреннего туризма, в том числе в части интеграции пригородного железнодорожного транспорта в туристические маршруты. Продолжится совместная работа по реализации проектов в сфере культуры, спорта, отдыха, здравоохранения.
Работа по важнейшей задаче — улучшению качества пассажирских перевозок, в том числе состояния подвижного состава — уже начата. С сентября текущего года современный электропоезд пущен по пригородному маршруту Самара — Похвистнево, увеличена составность скоростных электропоездов "Ласточка" на маршруте Самара — Тольятти, которые пользуются большим спросом у населения. Улучшение условий проезда на железнодорожном транспорте продолжится.
Вячеслав Дмитриев подчеркнул важность сотрудничества компании с Самарской областью. "По Самарской области мы показываем стабильный рост пассажиропотока — это 5%, развиваем очень сильные, серьезные туристические направления. Самый грандиозный проект на текущую пятилетку — это строительство двухпутного обхода города Самары от станции Кинель до станции Безенчук", — отметил он.
Как отметил Вячеслав Федорищев, от того, как выстраивается транспортная логистика, зависит опережающее развитие страны и региона. "Это и промышленность, и туризм, в целом жизнь. Куйбышевская железная дорога успешно реализует свои полномочия, развивает пассажирский транспорт для всех нас, всех регионов Приволжского федерального округа. Работа очень слаженная — как компании, так и компании вместе с регионами. У нас большие планы по развитию наших дорог, — сказал глава региона. — Юбилей — это еще один хороший повод сказать большое спасибо людям, которые трудятся на железной дороге. Труд очень непростой, при этом очень значимый для страны".
Также в правительстве Самарской области было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Ульяновской областью и ОАО "РЖД". Документ подписали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...