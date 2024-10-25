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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел встречу с начальником КбшЖД Вячеславом Дмитриевым

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с начальником Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Вячеславом Дмитриевым.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Для Куйбышевской железной дороги этот день знаменательный — 25 октября 2024 г. компания отмечает 150-летие. В рамках встречи было подписано соглашение между правительством Самарской области и ОАО "Российские железные дороги" о взаимодействии и сотрудничестве в сферах железнодорожного транспорта, туристической, транспортной и научно-технической. Подписи под документом поставили Вячеслав Федорищев и Вячеслав Дмитриев.

Российские железные дороги являются давним и надежным партнером Самарской области. Соглашение нацелено на расширение сотрудничества по различным направлениям. В частности, это повышение уровня транспортной доступности и транспортной безопасности, качества обслуживания пассажиров, налаживание транспортной логистики, развитие пригородных железнодорожных перевозок, привлечение новых инвестиций за счет расширения железнодорожной сети, развития и создания особых экономических зон, модернизация железнодорожной инфраструктуры.

Соглашение предусматривает также взаимодействие при реализации совместных проектов, способствующих развитию внутреннего туризма, в том числе в части интеграции пригородного железнодорожного транспорта в туристические маршруты. Продолжится совместная работа по реализации проектов в сфере культуры, спорта, отдыха, здравоохранения.

Работа по важнейшей задаче — улучшению качества пассажирских перевозок, в том числе состояния подвижного состава — уже начата. С сентября текущего года современный электропоезд пущен по пригородному маршруту Самара — Похвистнево, увеличена составность скоростных электропоездов "Ласточка" на маршруте Самара — Тольятти, которые пользуются большим спросом у населения. Улучшение условий проезда на железнодорожном транспорте продолжится.

Вячеслав Дмитриев подчеркнул важность сотрудничества компании с Самарской областью. "По Самарской области мы показываем стабильный рост пассажиропотока — это 5%, развиваем очень сильные, серьезные туристические направления. Самый грандиозный проект на текущую пятилетку — это строительство двухпутного обхода города Самары от станции Кинель до станции Безенчук", — отметил он.

Как отметил Вячеслав Федорищев, от того, как выстраивается транспортная логистика, зависит опережающее развитие страны и региона. "Это и промышленность, и туризм, в целом жизнь. Куйбышевская железная дорога успешно реализует свои полномочия, развивает пассажирский транспорт для всех нас, всех регионов Приволжского федерального округа. Работа очень слаженная — как компании, так и компании вместе с регионами. У нас большие планы по развитию наших дорог, — сказал глава региона. — Юбилей — это еще один хороший повод сказать большое спасибо людям, которые трудятся на железной дороге. Труд очень непростой, при этом очень значимый для страны".

Также в правительстве Самарской области было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Ульяновской областью и ОАО "РЖД". Документ подписали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

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