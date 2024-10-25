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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев и Алексей Русских обсудили сотрудничество Самарской и Ульяновской областей в сфере промышленности

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 октября, после подписания соглашения с ОАО "РЖД" губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Стороны обсудили взаимодействие регионов в сфере промышленности.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Открывая встречу, глава Самарской области отметил: 150-летие Куйбышевской железной дороги, которое отмечается сегодня, очень важное и знаковое событие для всех регионов, которые объединяет Куйбышевская железная дорога.

"Наше сотрудничество одной инфраструктурой не ограничивается. Несколько месяцев назад были с делегацией в Ульяновской области, по вашему приглашению подписывали дорожную карту по взаимодействию по многим направлениям: и промышленность, и наука, и наша туристическая связанность, — отметил Вячеслав Федорищев и поблагодарил Алексея Русских за сотрудничество. — Уверен, что договоренности, которые были достигнуты, — взаимодействие наших предприятий и кооперация, в том числе в автопроме, тяжелом машиностроении, будут только усиливаться".

Главы регионов обсудили также сотрудничество в отрасли беспилотных авиационных систем. "Уверен, мы сегодня с вами найдем дополнительные точки взаимодействия", — отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор Ульяновской области подчеркнул: "Растут кооперационные связи между предприятиями — в авиационной отрасли, в машиностроении в целом, учитывая, что в Ульяновской области предприятия имеют большие компетенции по производству станков. У нас в регионе несколько сотен предприятий, которые поставляют узлы и комплектующие для конвейера АвтоВАЗа. Уверен, что сегодняшняя наша встреча и сегодняшняя работа придаст новый импульс нашим взаимоотношениям".

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