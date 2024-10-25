Вячеслав Федорищев и Алексей Русских обсудили сотрудничество Самарской и Ульяновской областей в сфере промышленности

В пятницу, 25 октября, после подписания соглашения с ОАО "РЖД" губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Стороны обсудили взаимодействие регионов в сфере промышленности.
Открывая встречу, глава Самарской области отметил: 150-летие Куйбышевской железной дороги, которое отмечается сегодня, очень важное и знаковое событие для всех регионов, которые объединяет Куйбышевская железная дорога.
"Наше сотрудничество одной инфраструктурой не ограничивается. Несколько месяцев назад были с делегацией в Ульяновской области, по вашему приглашению подписывали дорожную карту по взаимодействию по многим направлениям: и промышленность, и наука, и наша туристическая связанность, — отметил Вячеслав Федорищев и поблагодарил Алексея Русских за сотрудничество. — Уверен, что договоренности, которые были достигнуты, — взаимодействие наших предприятий и кооперация, в том числе в автопроме, тяжелом машиностроении, будут только усиливаться".
Главы регионов обсудили также сотрудничество в отрасли беспилотных авиационных систем. "Уверен, мы сегодня с вами найдем дополнительные точки взаимодействия", — отметил Вячеслав Федорищев.
Губернатор Ульяновской области подчеркнул: "Растут кооперационные связи между предприятиями — в авиационной отрасли, в машиностроении в целом, учитывая, что в Ульяновской области предприятия имеют большие компетенции по производству станков. У нас в регионе несколько сотен предприятий, которые поставляют узлы и комплектующие для конвейера АвтоВАЗа. Уверен, что сегодняшняя наша встреча и сегодняшняя работа придаст новый импульс нашим взаимоотношениям".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...