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В матче 13-го тура МИР РПЛ ФК "Акрон" вничью сыграл с махачкалинским "Динамо". Игра прошла в субботу, 26 октября, в Каспийске.

Фото: ФК "Акрон"