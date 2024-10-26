В матче 13-го тура МИР РПЛ ФК "Акрон" вничью сыграл с махачкалинским "Динамо". Игра прошла в субботу, 26 октября, в Каспийске.
В основное время махачкалинцы вели 1:0. На 68-й минуте отметился Гамид Агларов. В добавленное время тольяттинцам удалось отыграться — Владимир Хубулов забил на 93-й минуте.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️