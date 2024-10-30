В правительстве Самарской области представили проект бюджета на три года

В среду, 30 октября, в открытом режиме состоялось заседание областного правительства, на котором был представлен проект закона "Об областном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов". Он основан на поручениях губернатора Вячеслава Федорищева, которые были сформированы в ходе сбора предложений жителей и заложены в Программу социально-экономического развития Самарской области. Проект бюджета — законодательная и финансовая основа для решения многолетних проблем в различных отраслях, направлен на улучшение качества жизни населения.

Заседание провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов. О социально значимых и приоритетных расходах бюджета доложили руководители профильных министерств. Михаил Смирнов отметил, что в ходе работы над проектом бюджета правительство руководствовалось интересами жителей: "Я напомню, что документ был подготовлен по результатам большого количества поездок в муниципалитеты, прямого общения губернатора с жителями региона".

Как подчеркнул председатель правительства, документ максимально честный и приближенный к объективным запросам общества: "Нам всем крайне важно реальным рублем показать в нем принципы всей нашей будущей работы. Это реальные решения самых насущных задач, пусть даже самых застарелых, набивших оскомину. Приоритет здравого смысла, поиск решений вместо умелого оправдания бездействия, а также исключение непонятных и, следовательно, не принимаемых людьми инициатив".

Проект бюджета базируется на прогнозе экономического развития региона на ближайшие три года. Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов обозначил в своем докладе основные итоги за 9 месяцев и параметры прогноза, отметив, что в 2024 г. экономика региона продолжает устойчиво развиваться. "Основные макроэкономические показатели развития региона характеризуются позитивной динамикой и темпы роста большинства из них превышают среднероссийские значения, — пояснил он. — Региональный промышленный комплекс демонстрирует уверенные темпы роста — выше общероссийского уровня, чему во многом способствует и активная позиция большинства наших крупных и средних предприятий, и реализуемые меры государственной поддержки крупного бизнеса и предпринимательства. Объем отгрузки промышленной продукции за 9 месяцев превысил 2 трлн руб., индекс промышленного производства составил 107,6%. По РФ в целом это значение составляет 104,4%. Рост происходит в основном именно за счет обрабатывающего сектора, что особенно отрадно, рост производства 111,6%. С превышением прошлогоднего уровня развиваются 77 отраслей нашей экономики".

Итоги текущего года формируют благоприятные стартовые условия для развития региона в среднесрочной перспективе. Дмитрий Богданов подчеркнул, что в рамках работы комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", которую возглавляет Вячеслав Федорищев, совместно с другими субъектами страны вырабатываются наиболее эффективные инструменты для развития промышленности, для их включения в новые национальные проекты. "Дальнейшему росту экономики региона будет способствовать развитие экономики предложения, стимулирование внутренних источников роста. Значительное внимание будет уделяться обеспечению технологического суверенитета, повышению производительности труда и гибкости на рынке труда, внедрению передовых технологий и роботизации, развитию приоритетных и новых отраслей экономики, предприятий ОПК и предпринимательства. Большой объем работ запланирован по развитию логистики и инфраструктуры, внедрению цифровых технологий", — сообщил врио министра.

Как отметил Михаил Смирнов, при подготовке проекта бюджета на 2025 и плановый период 2026–2027 годов исходили из консервативного прогноза, что дает определенный запас прочности, в том числе для того, чтобы в течение года дополнительно финансировать ряд значимых направлений. "1/5 мероприятий пятилетней программы развития региона нашла отражение в бюджете на будущий год и полностью обеспечена необходимым финансированием", — сообщил председатель правительства.

В 2025 г. доходы областного бюджета запланированы в объеме 264 млрд руб., расходы — 290 млрд рублей. Проект бюджета отражает как динамичный рост социально значимых расходов, так и сохранение направленности бюджета развития. Значительный объем средств запланирован на поддержку местных бюджетов — в 2025 г. на эти цели более 60 млрд рублей. "Абсолютным приоритетом при формировании бюджета для нас является сохранение его социальной направленности. Фактически 2/3 расходов бюджета — это финансирование социальных статей. При этом рост социальных обязательств по сравнению с прошлым годом составил 14 млрд руб., это абсолютный рекорд за последние почти 25 лет", — подчеркнул Михаил Смирнов. В полном объеме в законопроекте предусмотрены ресурсы, необходимые на софинансирование федеральных средств, в том числе на реализацию новых национальных проектов. Еще один приоритет — преодоление инфраструктурного отставания. "Это важнейшая задача, которую ставит перед нами губернатор на ближайшие годы, и бюджет сформирован таким образом, чтобы обеспечить ее безусловное выполнение", — отметил председатель правительства. Работа над бюджетом будет продолжена, в том числе с учетом будущих федеральных поступлений.

Врио министра управления финансами Самарской области Владимир Панферов доложил об основных параметрах проекта бюджета. Руководитель ведомства отметил, что Правительство Самарской области будет проводить системную работу по снижению долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга

Существенная роль отведена финансированию социальных отраслей, таких как социальная политика, образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт — на них направлено 182 млрд 214 млн руб., или 63% от общего объема расходов.

В числе приоритетных направлений расходов на 2025 г. — поддержка участников СВО и их семей (5,3 млрд руб.), поддержка многодетных семей (2,6 млрд руб., что на 1,3 млрд больше, чем в 2024 году). "В проекте бюджета нашли отражение расходы в соответствии с поручениями, данными губернатором Самарской области, по реализации отдельных социально значимых направлений. Средства будут направлены на удовлетворение самых острых и важных потребностей и запросов жителей — многие из них включены в бюджет региона впервые. По широкому перечню традиционных направлений социально значимых расходов предусмотрен беспрецедентный рост", — сообщил Владимир Панферов. В частности, предусмотрены средства на единовременные выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет; дополнительное финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей; увеличение количества путевок в детские оздоровительные организации; обеспечение ежемесячных выплат отдельным работникам почты и другие.

В числе принятых решений по поручению главы региона — обеспечение с 1 января 2025 г. ежемесячных выплат ветеранам труда без учета ранее существовавших критериев (на эти цели предусмотрено 4,2 млрд рублей). Еще одно решение — с 2025 г. ежегодную выплату к 9 Мая будут получать все жители региона, попадающие в категорию "дети войны" — это более 114 тыс. человек. В числе мер поддержки для участников СВО — денежная выплата как альтернатива получению земельного участка.

Губернатор Вячеслав Федорищев, работающий сегодня в Москве, прокомментировал итоги работы правительства области над проектом бюджета: "При выборе приоритетов учтены тысячи обращений граждан, многие проблемы которых не решались годами. По каждому направлению были сформированы поручения. Такой подход позволил нам учесть наиболее важные потребности жителей региона, определить точки роста и развития. Безусловно, большая часть расходов связана с благосостоянием людей и влияет на качество их жизни. Отдельное внимание уделено социально значимым направлениям, развитию науки, спорта, промышленности и других отраслей".

Глава региона отметил, что в 2025 г. масштабные вложения будут в сферу здравоохранения: "Отремонтируем порядка 80 медицинских учреждений. Возведем 53 новых фельдшерско-акушерских пункта, для сравнения — в этом году их было всего 34. Также начнем строительство долгожданной поликлиники в Железнодорожном районе Самары. Как и обещал, закупим аппараты МРТ, что позволит дополнительно бесплатно обследовать более 15 тыс. человек. Пополним автопарк скорой помощи на 50 машин и окажем финансовую поддержку сотрудникам службы".

Будет увеличено и финансирование сфер образования, спорта. "Начнем строительство 5 новых школ и 3 детских садов, впервые за 30 лет оснастим классы для уроков труда и патриотического воспитания, отремонтируем 53 объекта образования, что более чем в 4 раза превышает показатель 2024 года. В три раза увеличим объем строительства спортивных площадок, возведем 5 новых модульных объектов. Отремонтируем популярные спортивные объекты, такие как "Грация", МТЛ "Арена" и другие. Также в проекте бюджета предусмотрены средства и для муниципальных спортивных школ", — пояснил Вячеслав Федорищев.

Изменения коснутся и общественного транспорта: помимо средств на организацию работы в этой сфере, 1,9 млрд руб. пойдет на закупку новых трамваев, речных судов. "В регионе будет продолжена работа по благоустройству общественных и дворовых территорий. И это только часть важнейших цифр, за которыми будут реальные дела", — отметил губернатор.

В ходе заседания проект областного бюджета одобрили единогласно, далее он будет направлен на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу.

"Бюджет внушительный, очень серьезный. Меня поразило, например, то, что впервые более чем в 2 раза увеличены средства на ремонт и строительство новых дорог, до 7 млрд руб., в 2 раза увеличены средства на строительство ФАПов и по другим важным отраслям есть значительные увеличения. Акценты расставлены очень серьезно и направлены на болевые точки, — отметил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников. — В Самарской Губернской Думе все готово к рассмотрению проекта областного бюджета. В ходе первого чтения мы рассмотрим основные направления расходов и параметры бюджета. Детальная работа начнется сразу после принятия в первом чтении: депутаты в комитетах будут обсуждать уже отдельные, постатейные расходы и вносить предложения. Работать мы будем вместе с правительством региона, с профильными министерствами. В первой половине декабря Закон об областном бюджете будет вынесен на второе чтение. И, вне всякого сомнения, в новый 2025 г. Самарская область войдет с главным финансовым документом".