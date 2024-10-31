Вячеслав Федорищев провел встречу с руководителями муниципальных СМИ

В четверг, 31 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с руководителями муниципальных средств массовой информации.
Обращаясь к присутствующим, глава региона подчеркнул важную роль городских и районных средств массовой информации в жизни общества и формировании общественного мнения: отражают взгляды жителей на актуальные темы и транслируют их запросы.
"Вы, как люди, которые очень давно работают в профессии, очень профессионально, хорошо знаете и чувствуете все вопросы развития в ваших населенных пунктах, региона в целом. Чувствуете мнения людей, их реакцию. Поэтому мне с вами очень полезно и для работы пообщаться, и очень приятно для себя", — сказал Вячеслав Федорищев.
Особое внимание руководитель области уделил проведению мероприятий для средств массовой информации. В частности, уже в начале следующего года в регионе пройдет медиафорум — журналистский конкурс на призы губернатора Самарской области. Глава региона призвал представителей муниципальных СМИ принять в нем участие.
"Будем рады поддержать те проекты, которые вы хотели бы реализовать. Прошу вас подготовиться к этому", — дополнил руководитель области.
Председатель региональной общественной организации "Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Ирина Цветкова поблагодарила главу региона за встречу и презентовала периодическое издание "Свежая газета. Культура", а также фотоальбом, выпуск которого приурочен к 15-летию фотообъединения Союза журналистов.
В формате открытого диалога глава региона ответил на все вопросы массмедиа. Основные темы касались социально-экономического развития региона, в том числе сферы жилищно-коммунального хозяйства, поддержки волонтерских организаций, мер социальной поддержки, развития туризма и спорта.
В завершение встречи Вячеслав Федорищев наградил редакции, которые в этом году отмечают юбилей. Благодарственными письмами были отмечены: "Самарская газета", "Авангард — Челно-Вершинский район", "Исаклинские вести", "Красное Приволжье — Сызранский район", "Жигулевский рабочий", "Новокуйбышевское ТВ", "Отрадный ТВ", "Междуречье" Кинельский район, "Елховские просторы", радио "Голос Глушицы".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...