16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев провел встречу с руководителями муниципальных СМИ В правительстве Самарской области представили проект бюджета на три года На совещании под председательством Вячеслава Федорищева обсудили научно-технологическое развитие региона Вячеслав Федорищев принял участие в стратсессии по развитию инженерного образования под председательством Михаила Мишустина Вячеслав Федорищев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел встречу с руководителями муниципальных СМИ

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 31 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с руководителями муниципальных средств массовой информации.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Обращаясь к присутствующим, глава региона подчеркнул важную роль городских и районных средств массовой информации в жизни общества и формировании общественного мнения: отражают взгляды жителей на актуальные темы и транслируют их запросы.

"Вы, как люди, которые очень давно работают в профессии, очень профессионально, хорошо знаете и чувствуете все вопросы развития в ваших населенных пунктах, региона в целом. Чувствуете мнения людей, их реакцию. Поэтому мне с вами очень полезно и для работы пообщаться, и очень приятно для себя", — сказал Вячеслав Федорищев.

Особое внимание руководитель области уделил проведению мероприятий для средств массовой информации. В частности, уже в начале следующего года в регионе пройдет медиафорум — журналистский конкурс на призы губернатора Самарской области. Глава региона призвал представителей муниципальных СМИ принять в нем участие.

"Будем рады поддержать те проекты, которые вы хотели бы реализовать. Прошу вас подготовиться к этому", — дополнил руководитель области.

Председатель региональной общественной организации "Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Ирина Цветкова поблагодарила главу региона за встречу и презентовала периодическое издание "Свежая газета. Культура", а также фотоальбом, выпуск которого приурочен к 15-летию фотообъединения Союза журналистов.

В формате открытого диалога глава региона ответил на все вопросы массмедиа. Основные темы касались социально-экономического развития региона, в том числе сферы жилищно-коммунального хозяйства, поддержки волонтерских организаций, мер социальной поддержки, развития туризма и спорта.

В завершение встречи Вячеслав Федорищев наградил редакции, которые в этом году отмечают юбилей. Благодарственными письмами были отмечены: "Самарская газета", "Авангард — Челно-Вершинский район", "Исаклинские вести", "Красное Приволжье — Сызранский район", "Жигулевский рабочий", "Новокуйбышевское ТВ", "Отрадный ТВ", "Междуречье" Кинельский район, "Елховские просторы", радио "Голос Глушицы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3