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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: В спортклубах региона пройдут комплексные проверки

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал проверки в профессиональных спортивных клубах региона. В своем телеграм-канале он написал, что предметом пристального внимания станет расходование бюджетных средств.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Сейчас мною принято решение в течение ближайших двух месяцев провести комплексные проверки того, как профессиональные спортивные клубы Самарской области расходуют бюджетные средства, - сообщил глава региона. - Мы не ставим цель урезать расходы. Ставим цель повысить эффективность менеджмента клубов, обеспечить финансовую дисциплину. Мы непременно будем развивать наши команды в соответствии с установками федерального центра и нашими с вами представлениями. Клубы должны играть на высоком уровне, максимально вовлекать в свою деятельность молодежь и болельщиков. При этом учитывать интересы региона, развивать массовый спорт".

Вячеслав Федорищев также отметил, что будет увеличено финансирование массового спорта. Произойдет это за счет перераспределения бюджетных средств, направлявшихся на содержание профессиональных клубов.

"Это не означает, что клубы перестанут существовать. Наоборот, станут еще сильнее: в течение ближайшего года они получат партнеров из частного бизнеса. Мы обеспечим привлечение в спорт максимального количества партнеров", - заверил он.

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