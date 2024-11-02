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Спортивный комплекс "Олимп" в Суходоле ждет реконструкция

СУХОДОЛ. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 2 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил пгт. Суходол.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Спортивный комплекс "Олимп" в пгт. Суходол в Сергиевском районе требует серьезного капитального ремонта и обновления. После посещения принял ряд решений", — пишет глава региона в своем Телеграм-канале.

Так, стадион ждет реконструкция: замена покрытия, установка светового табло. Работы должны быть проведены в течение двух лет. 

"Усилим контроль за соблюдением сроков строительства нового объекта на территории "Олимпа", есть вопросы к подрядчику. Взял ситуацию на личный контроль", — пишет Федорищев.

Также будет проработан вопрос ремонта бассейна.

"Сергиевцы активно занимаются спортом, ребята показывают высокие результаты на соревнованиях. Команда района завоевала главный приз всероссийского турнира по футболу "Кожаный мяч" в сельской лиге "Колосок". Непременно обновим и спортивную форму парням", — резюмирует губернатор.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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