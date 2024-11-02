Спортивный комплекс "Олимп" в Суходоле ждет реконструкция

В субботу, 2 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил пгт. Суходол.
"Спортивный комплекс "Олимп" в пгт. Суходол в Сергиевском районе требует серьезного капитального ремонта и обновления. После посещения принял ряд решений", — пишет глава региона в своем Телеграм-канале.
Так, стадион ждет реконструкция: замена покрытия, установка светового табло. Работы должны быть проведены в течение двух лет.
"Усилим контроль за соблюдением сроков строительства нового объекта на территории "Олимпа", есть вопросы к подрядчику. Взял ситуацию на личный контроль", — пишет Федорищев.
Также будет проработан вопрос ремонта бассейна.
"Сергиевцы активно занимаются спортом, ребята показывают высокие результаты на соревнованиях. Команда района завоевала главный приз всероссийского турнира по футболу "Кожаный мяч" в сельской лиге "Колосок". Непременно обновим и спортивную форму парням", — резюмирует губернатор.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...