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Холдинг Т1: данные ДЗЗ из космоса становятся незаменимыми для решения самых разных задач

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Технологии дистанционного зондирования Земли — важный инструмент для мониторинга земной поверхности, который помогает эффективно использовать ресурсы и принимать взвешенные управленческие решения. Об этом рассказал Михаил Серый, руководитель направления дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Холдинга Т1 на II Международном Каспийском цифровом форуме.

Эксперт поделился опытом и представил разработки Холдинга Т1 в области применения ДЗЗ для сельского хозяйства, управления лесными ресурсами, мониторинга залоговых и инфраструктурных объектов и контроля экологической ситуации. Использование технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных в таких решениях автоматизирует обработку и интерпретацию геопространственной информации и повышает скорость доставки результатов.

"Развитие технологий ДЗЗ и увеличение наземной инфраструктуры для приема и обработки информации со спутников расширяет области применения, дает возможность получать данные с больших площадей и труднодоступных территорий, а также классифицировать отдельные объекты и анализировать их свойства на основе заданных параметров. Чем быстрее полученные данные анализируются и поступают пользователю, тем эффективнее мы можем реагировать на события — от выявления пожаров до контроля экологической ситуации, — подчеркнул Михаил Серый. — Мы считаем важным консолидировать усилия всех игроков рынка для создания экосистемы данных, которая позволит реализовывать международные проекты по мониторингу и охране природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности и поддержке сельского хозяйства".

Эксперт отметил, что инструменты на основе данных ДЗЗ, оперативно получаемых со спутников, становятся незаменимыми для решения многих задач в самых различных отраслях. Так, в финансовой сфере спутниковые снимки используются для оценки состояния залоговых и строительных объектов, а также для мониторинга их динамических изменений с целью повышения безопасности и экономической устойчивости проектов. В судоходстве данные ДЗЗ необходимы для оперативного мониторинга ледовой обстановки, что позволяет оптимизировать маршруты движения судов и избежать потенциальных рисков. В сельском хозяйстве — для контроля за состоянием полей и оптимизации работ для повышения урожайности.

II Международный Каспийский цифровой форум прошел в Москве и стал важной площадкой для обсуждения перспектив внедрения цифровых инструментов в странах Каспийского региона и обмена опытом в области использования технологий ДЗЗ. Мероприятие объединило представителей государственных органов, бизнеса и научного сообщества из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана для обмена опытом в области цифровизации и укрепления международного сотрудничества.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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