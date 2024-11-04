В День народного единства Вячеслав Федорищев посетил выставку трофейной техники "Сила V правде: гордость и Победа"

В понедельник, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем народного единства.
Этот праздник, учрежденный в память о подвиге 1612 года, когда ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от интервентов, является символом единения нашего многонационального народа во имя защиты, развития и процветания страны.
Сегодня во всех городах и районах Самарской области проходят мероприятия, приуроченные к празднику: культурные, спортивные и образовательные события, выставки и концерты отражают разнообразие культур и традиций народов, проживающих в регионе.
Центральным местом притяжения горожан в областном центре стала площадь Куйбышева, где прошел митинг-концерт "В единстве народа — сила России!". В нем принял участие глава региона.
Вячеслав Федорищев отметил, что Россия всегда была сильна своей сплоченностью и дружбой народов.
"День народного единства — великий праздник нашей страны, который всегда подчеркивает единение всех народов России, всех наших жителей. В этот день мы вспоминаем нашу великую историю. Наша страна не раз проходила серьезные испытания, но мы знаем, что всегда были сильны нашим единством, нашими традициями, верой в семью. Всегда были сильны нашими устоями. Мы каждый день делаем все для того, чтобы наши герои знали, что дома их ждут с Победой, что их семьи находятся под заботой каждого из нас", — подчеркнул губернатор.
Глава региона поблагодарил всех жителей Самарской области, которые в этот непростой для страны период делают все от них зависящее: помогают нашим бойцам-участникам специальной военной операции, их семьям.
"Огромное спасибо и низкий поклон семьям наших героев, которые их ждут и верят. Мы точно знаем, что Победа будет скоро, Победа будет за нами!", — сказал Вячеслав Федорищев.
После торжественной церемонии руководитель области посетил выставку трофейной техники НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции. Первая в России передвижная выставка "Сила V правде: гордость и Победа" развернулась на площади Куйбышева.
Ее главная цель — это развеять миф о непобедимости западного вооружения. Историю экспонатов и разгрома вражеской техники рассказывают сами участники специальной военной операции.
Отметим, выставку трофейной техники уже посетили более 1 млн человек в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской областях, Республике Алтай, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В Самарской области она будет работать до 10 ноября.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...