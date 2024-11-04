В День народного единства Вячеслав Федорищев посетил выставку трофейной техники "Сила V правде: гордость и Победа"

В понедельник, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем народного единства.

Этот праздник, учрежденный в память о подвиге 1612 года, когда ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от интервентов, является символом единения нашего многонационального народа во имя защиты, развития и процветания страны.

Сегодня во всех городах и районах Самарской области проходят мероприятия, приуроченные к празднику: культурные, спортивные и образовательные события, выставки и концерты отражают разнообразие культур и традиций народов, проживающих в регионе.

Центральным местом притяжения горожан в областном центре стала площадь Куйбышева, где прошел митинг-концерт "В единстве народа — сила России!". В нем принял участие глава региона.

Вячеслав Федорищев отметил, что Россия всегда была сильна своей сплоченностью и дружбой народов.

"День народного единства — великий праздник нашей страны, который всегда подчеркивает единение всех народов России, всех наших жителей. В этот день мы вспоминаем нашу великую историю. Наша страна не раз проходила серьезные испытания, но мы знаем, что всегда были сильны нашим единством, нашими традициями, верой в семью. Всегда были сильны нашими устоями. Мы каждый день делаем все для того, чтобы наши герои знали, что дома их ждут с Победой, что их семьи находятся под заботой каждого из нас", — подчеркнул губернатор.

Глава региона поблагодарил всех жителей Самарской области, которые в этот непростой для страны период делают все от них зависящее: помогают нашим бойцам-участникам специальной военной операции, их семьям.

"Огромное спасибо и низкий поклон семьям наших героев, которые их ждут и верят. Мы точно знаем, что Победа будет скоро, Победа будет за нами!", — сказал Вячеслав Федорищев.

После торжественной церемонии руководитель области посетил выставку трофейной техники НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции. Первая в России передвижная выставка "Сила V правде: гордость и Победа" развернулась на площади Куйбышева.

Ее главная цель — это развеять миф о непобедимости западного вооружения. Историю экспонатов и разгрома вражеской техники рассказывают сами участники специальной военной операции.

Отметим, выставку трофейной техники уже посетили более 1 млн человек в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской областях, Республике Алтай, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В Самарской области она будет работать до 10 ноября.