Три автомобиля столкнулись на трассе под Самарой

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Во вторник, 5 ноября, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.