Вывоз мусора новым регоператором обсудили на заседании областного правительства

Во вторник, 5 ноября, на традиционном оперативном совещании областного правительства, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, обсудили вопрос о ходе реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

С 1 ноября 2024 г. в Самарской области начал работу новый региональный оператор по обращению с ТКО — государственное предприятие "Экология".

"Решение об изменении системы сбора и транспортировки мусора было принято в связи с крайне плохой организацией работы в предыдущий период — с одной стороны. С другой стороны — обусловлено абсолютным недоинвестированием в создание необходимой инфраструктуры для правильного сбора, сортировки, утилизации мусора, отсутствием за пять лет работы предыдущего оператора по обращению с ТКО соответствующей базовой инфраструктуры, отсутствием системного подхода со стороны правительства к созданию контейнерных площадок в муниципальных образованиях, — отметил губернатор. — Решение принято, оно вступило в силу. Конечно, переходный период сопровождается определенными сбоями, шероховатостями — мы их видим".

Претензии жителей по невывозу мусора пока остаются в ТОПе обращений. Кроме того, зафиксированы обращения по поводу уменьшения количества контейнеров на площадках.

О том, как выстраивается процесс работы нового регоператора и как преодолеваются существующие проблемы, доложил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов. Он сообщил, что необходимо было выстроить прозрачную систему логистики, исключая лишние звенья в виде посреднических компаний, по сути не являвшихся перевозчиками. Структура перевозчиков изменилась, на 1 ноября, как сообщил председатель правительства, транспортным обслуживанием регоператора была охвачена вся область.

"Главная задача — это уборка площадок, которые оказались, по сути, завалены мусором уже к 1 ноября, особенно в тех районах, где сменились перевозчики. Компании, которые понимали, что прекращают работу, бросили свою деятельность при попустительстве прежнего регоператора. Мы получили много жалоб от жителей уже в первый день работы, и здесь была сформирована горячая линия (и по телефону, и через интернет)", — рассказал Михаил Смирнов. Чтобы расчистить доступ к контейнерным площадкам, потребовалась помощь дополнительной спецтехники, вывозить начали не только ТКО, но также навалы крупногабаритных отходов. "Это требует чуть больше времени, но методично выполняется", — отметил Михаил Смирнов.

Еще одной проблемой стал саботаж работы нового регоператора со стороны ряда объектов размещения отходов, в частности, полигона Водино, который накануне 1 ноября изменил режим и регламент работы, что привело к скоплению очереди мусоровозов. В этой связи совместно с профильным министерством в течение трех дней проводилась работа по перераспределению транспортных схем.

Эти проблемы по поручению главы региона отдельно будут рассмотрены на совещании с представителями прокуратуры, правоохранительных органов.

Как доложил Михаил Смирнов, на данный момент из 23 тыс. контейнерных площадок в регионе остаются проблемными порядка 250. Регоператор привлек дополнительную технику и экипажи выходят на дополнительные смены.

"Продолжаем получать через интернет, через Телеграм-бот, через телефон информацию о тех площадках, которые требуют внимания, видим все сигналы, работаем в штабном, в ручном режиме. Абсолютно уверен, что этот первый период пройдем и в будущем эта работа будет выведена на кардинально новый уровень", — отметил он.

Председатель правительства особо отметил готовность нового регоператора принять на работу сотрудников прежнего регоператора, а также компаний-перевозчиков, ранее занятых в производстве работ по вывозу мусора. "Все жители Самарской области, ранее трудившиеся в отрасли, сохранят эту возможность и в будущем на справедливых условиях", — сообщил он.

Еще один важный аспект, который отметил Михаил Смирнов, это то, что жителям области не потребуется никаких дополнительных процедур по заключению договоров с новым регоператором.

Муниципалитетам, по словам председателя областного правительства, уже доведены средства на обустройство контейнерных площадок, на приобретение контейнеров, в том числе и Самаре.

"Всем жителям в связи с текущими неудобствами я лично как руководитель субъекта приношу извинения, — обратился Вячеслав Федорищев. — Мы это фиксируем, устраняем — и устраним в кратчайшие сроки. Но самое главное — что в целом система будет меняться. И она меняется". Как сообщил глава региона, очень капиталоемкие решения требуются в части создания полигонов утилизации, сортировки отходов. "Этого не было сделано в должном количестве и качестве за последние пять лет. Мы это сделаем", — заверил он.

Вячеслав Федорищев поручил Михаилу Смирнову провести сегодня еще одно совещание с главами муниципалитетов: "До каждого из глав довести, что сейчас, в ближайшие несколько недель, пока происходят изменения, необходимо на каждое обращение реагировать максимально быстро, всю муниципальную технику, возможности использовать в помощь региональному оператору. Здесь командная штабная работа позволит очень быстро ликвидировать те последствия недружественных действий некоторых хозяйствующих структур, которые влияют на наших жителей. Мы не должны подводить жителей, должны их защитить".