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Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 5 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства, где обсудили итоги рабочего визита главы региона в Сергиевский район, а также вопросы смены регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и доступности медицинских цифровых сервисов для населения.

Фото: Светлана Осьмачкина, пресс-служба Правительства Самарской области

В начале совещания руководитель области сообщил о кадровых изменениях в правительстве региона и о подготовке к административной реформе органов власти.

"Внимательно проанализировав структуру, функционал, полномочия, видим необходимость по некоторым направлениям провести изменения с точки зрения полномочий региональных и муниципальных, - подчеркнул глава региона, обращаясь к присутствующим. - Мы отчасти это уже начали и сейчас реализуем первый этап - это полномочия в части градостроительной политики".

Как отметил Вячеслав Федорищев, изменения коснутся и межбюджетных отношений: "Мы видим сейчас огромный запрос от жителей на изменения в каждом муниципальном образовании. Работаем с этим буквально изо дня в день. Здесь должны смотреть в сторону увеличения возможностей наших муниципальных образований, в том числе финансовых".

На совещании глава региона поручил подготовить предложения по межбюджетным изменениям, которые позволят расширить возможности муниципалитетов в принятии решений (в том числе финансовых) на местном уровне.

Отдельное внимание Вячеслав Федорищев уделил работе с федеральным центром.

"У нас большое представительство в Москве, достаточно большой штат людей работает. Нужно эти возможности задействовать более активно. Сейчас они будто бы простаивают. Вполне возможно, они требуют оптимизации", - отметил губернатор. Он поручил сформировать предложения, которые будут способствовать активному и эффективному взаимодействию с федеральным центром.

Отдельно руководитель области подчеркнул, что важным контуром изменений в органах власти должно стать повышение уровня труда базовых специалистов в областном правительстве и в муниципальных образованиях, а также корпоративной культуры в части обучения, что позволит использовать в работе лучшие практики.

"Мы должны оптимизировать штат правительства не менее чем на 15%, при этом по руководящему составу - до 30%. Это те параметры, которые необходимо выдержать. Они позволят нам сделать нашу работу более точной, конкретной и в том числе решить задачу повышения уровня труда базовых специальностей", - сказал Вячеслав Федорищев. Также глава региона поручил подготовить и внедрить в следующем году систему подготовки и переобучения кадров, систему показателей эффективности работы руководителей органов исполнительной власти, глав муниципалитетов.

В ходе совещания губернатор представил заместителя председателя правительства Самарской области Илью Щукина.

"Илья Владимирович активно занимался процессами цифровой трансформации в различных отраслях. У него большой опыт работы в промышленности и энергетике, три высших образования - в сфере права, экономики и менеджмента", - отметил Вячеслав Федорищев. Глава региона выразил уверенность, что знания и опыт найдут применение в работе на благо Самарской области. Как заместитель председателя правительства Илья Владимирович будет курировать финансовый блок - министерство финансов, комитет по финансовому контролю, комитет по организации торгов, комитет ценового и тарифного регулирования.

Также кадровые изменения коснулись двух региональных министерств: свои посты покинули врио министра сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин и врио министра промышленности и торговли Олег Волков.

В рамках основных вопросов повестки участники совещания обсудили принятые в ходе рабочей поездки главы региона в Сергиевский район решения. В числе ключевых - значительное увеличение количества бойцов - участников специальной военной операции, которые смогут пройти реабилитацию в санатории "Сергиевские минеральные воды", капитальный ремонт поликлиники в пос. Суходол, детского сада "Сказка", сетей водоснабжения и дороги, а также завершение реконструкции спортивного комплекса "Олимп". Подробнее о них доложил глава муниципального района Анатолий Екамасов.

Руководитель области подчеркнул, что во время выезда в муниципалитет было выявлено множество проблем, приняты важные решения, которые влияют на благосостояние жителей. Он призвал всех руководителей без дополнительных поручений проводить один - два рабочих дня в муниципальных образованиях. Это должно стать частью их работы.

"Мы с вами здесь решаем проблемы каждого конкретного жителя в каждом конкретном населенном пункте. Призываю всех руководителей - не только министров, но и тех, кто отвечает за определенную отрасль или район, - выезжать на места и общаться с общественными организациями, жителями, ТОСами, предприятиями, аграриями", - акцентировал Вячеслав Федорищев.

В центре внимания участников совещания - вопрос доступности медицинских цифровых сервисов для жителей Самарской области. Глава региона подчеркнул, что ранее поручил врио министра здравоохранения Самарской области Армену Беняну и врио руководителя департамента информационных технологий и связи Константину Преснякову организовать работу по совершенствованию цифровых сервисов системы здравоохранения региона.

Как рассказал Армен Бенян, в регионе создана государственная информационная система Самарской области "Единая медицинская информационно-аналитическая система". В ней четыре платформенных решения - единая электронная медицинская система, льготное лекарственное обеспечение, центральный архив медицинских изображений и скорая помощь.

"Каждый узел оборудования (рентгенография, анализаторы) в настоящий момент подключаем к единой информационной системе. Это означает, что результат проведенного обследования может быть оцифрован и загружен сначала в ЕМИАС, а потом уже на "Госуслуги". Жители могут воспользоваться данными своего обследования", - пояснил руководитель профильного ведомства.

Заслушав доклады ответственных, Вячеслав Федорищев отметил: недостаточно развернута работа для обеспечения удобства наших жителей с точки зрения цифровых сервисов. Глава региона поручил заместителю председателя правительства Илье Щукину в течение месяца провести аудит на предмет взаимодействия и лучших практик других субъектов, федеральных министерств по представленной работе и сформировать предложения.

Также руководитель области поручил главам муниципалитетов провести работу по опросу пациентов в каждой поликлинике, больнице.

"Нам системно нужно менять подход. Мы об этом говорили, концептуальные предложения учли в Программе социально-экономического развития региона. Здесь необходимо качественно перестроить нашу работу, - подчеркнул губернатор. - Прошу до конца года приступить к этим качественным изменениям, а для этого провести два аудита: с точки зрения людей (как они оценивают нашу работу) и с точки зрения лучших практик других субъектов и федерального центра".

В ходе совещания участники обсудили подготовку региона к масштабному спортивному мероприятию - Международному форуму "Россия - спортивная держава", который пройдет в Самарской области осенью 2025 года.

По словам министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской, планируется, что участниками события станет порядка 6 тыс. человек. Программа мероприятия включает в себя международную выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы", деловую программу, спортивную программу, а также культурную и туристическую программы.

Вячеслав Федорищев отметил, что приоритетным направлением является развитие спортивной инфраструктуры: "Мы будем создавать много массовых спортивных объектов и туда направлять средства бюджета. И никакие здесь спекуляции по поводу профессиональных команд не изменят решений, которые мы приняли вместе с жителями, когда готовили программу развития". Он напомнил, что по уровню оснащенности спортивной инфраструктурой Самарская область находится на 80-х позициях в стране, что является недопустимым для такого сильного, успешного и спортивного региона.
Глава региона прокомментировал сообщения в средствах массовой информации о задержке зарплаты в хоккейной "Ладе".

"Прошу сегодня разобраться и доложить отдельно. Если у нас есть сейчас по каким-то профессиональным клубам там, где есть обязательства правительства Самарской области, долги по зарплатам - такого быть не должно, ликвидируйте в кратчайшие сроки", - поручил Вячеслав Федорищев помощнику по профессиональному спорту Дмитрию Яковлеву.

Также губернатор сделал акцент на оценке эффективности работы менеджмента, а также уровне и адекватности зарплат игроков и руководителей, анализе распоряжения бюджетными средствами.

"Наша задача - создавать условия для занятий массовым спортом жителей всех возрастов, помогать спортивным федерациям в их проектах. В этом и есть суть подготовки к форуму", - заключил руководитель области.

В завершение совещания участники традиционно рассмотрели обращения граждан. В частности, вопросы касались ремонта автовокзалов в Самаре и Новокуйбышевске, отопительного сезона, вывоза ТКО.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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