16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области Вывоз мусора новым регоператором обсудили на заседании областного правительства В День народного единства Вячеслав Федорищев посетил выставку трофейной техники "Сила V правде: гордость и Победа" Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем народного единства Вячеслав Федорищев провел совещание по развитию Сергиевского района

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел заседание президиума комиссии Госсовета по направлению "Промышленность"

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 5 ноября, состоялось заседание президиума комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Заседание прошло в формате ВКС.

Фото: Андрей Савельев / Информационное агентство СОВА

"Очень важно, чтобы в комиссии четко отражались вопросы субъектов Российской Федерации. Каждый из коллег на местах знает, какие сейчас перед индустриями, работающими в субъектах есть вызовы, что необходимо подправить в организации работы. Сегодня необходимо очень четко сформулировать эти вопросы. Первоочередная задача, стоящая перед президиумом — определить стратегические направления, которые станут основой работы комиссии на ближайшую перспективу. Это предложения и решения, которые обеспечат выполнение задач, поставленных президентом в указе № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Члены президиума комиссии и их представители озвучили наиболее важные проблемы в сфере промышленности, с которыми сегодня сталкиваются субъекты Российской Федерации.

Дефицит кадров — один из ключевых вопросов в отрасли промышленности, озвученных сегодня губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. В ходе обсуждения первоочередную важность решения данной проблемы поддержали представители всех субъектов Российской Федерации, высшие должностные лица которых входят в президиум комиссии. Этой проблеме будет уделено особое внимание.

В числе представленных предложений, подготовленных членами президиума комиссии: снижение ввозных пошлин на комплектующие и повышение ввозных пошлин на готовые изделия, совершенствование механизма офсетных контрактов, направление средств на возврат инфраструктурного бюджетного кредита (инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов) в виде субсидий промышленным предприятиям, которые приобретают служебное жилье для работников, совершенствование промышленной инфраструктуры, особых экономических зон, в том числе создании индустриальных (промышленных) парков.

Вторым вопросом, рассмотренным в рамках заседания, стала актуализация таксономии и перечней приоритетных технологических направлений, товаров, работ, услуг и проектов.

"В условиях быстро меняющегося технологического ландшафта и санкционных ограничений актуализация таксономии и перечней приоритетных направлений, а также проектов, товаров, работ и услуг становится критически важной задачей. Это необходимо для обеспечения эффективности системы государственной поддержки и развития промышленности, импортозамещения и импортоопережения, а также стимулирования инноваций в ключевых отраслях", — подчеркнул президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, член комиссии Госсовета РФпо направлению "Промышленность" Виктор Хайков.

Для актуализации таксономии и перечней, а также их унификации было предложено предпринять следующие шаги: анализ существующих перечней, разработка единых критериев, создание открытой единой базы данных, регулярное обновление и актуализация нормативных актов, мониторинг и оценка, координация, обратная связь от рынка и адаптация к изменениям.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1