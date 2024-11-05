Вячеслав Федорищев провел заседание президиума комиссии Госсовета по направлению "Промышленность"

Во вторник, 5 ноября, состоялось заседание президиума комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Заседание прошло в формате ВКС.

"Очень важно, чтобы в комиссии четко отражались вопросы субъектов Российской Федерации. Каждый из коллег на местах знает, какие сейчас перед индустриями, работающими в субъектах есть вызовы, что необходимо подправить в организации работы. Сегодня необходимо очень четко сформулировать эти вопросы. Первоочередная задача, стоящая перед президиумом — определить стратегические направления, которые станут основой работы комиссии на ближайшую перспективу. Это предложения и решения, которые обеспечат выполнение задач, поставленных президентом в указе № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Члены президиума комиссии и их представители озвучили наиболее важные проблемы в сфере промышленности, с которыми сегодня сталкиваются субъекты Российской Федерации.

Дефицит кадров — один из ключевых вопросов в отрасли промышленности, озвученных сегодня губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. В ходе обсуждения первоочередную важность решения данной проблемы поддержали представители всех субъектов Российской Федерации, высшие должностные лица которых входят в президиум комиссии. Этой проблеме будет уделено особое внимание.

В числе представленных предложений, подготовленных членами президиума комиссии: снижение ввозных пошлин на комплектующие и повышение ввозных пошлин на готовые изделия, совершенствование механизма офсетных контрактов, направление средств на возврат инфраструктурного бюджетного кредита (инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов) в виде субсидий промышленным предприятиям, которые приобретают служебное жилье для работников, совершенствование промышленной инфраструктуры, особых экономических зон, в том числе создании индустриальных (промышленных) парков.

Вторым вопросом, рассмотренным в рамках заседания, стала актуализация таксономии и перечней приоритетных технологических направлений, товаров, работ, услуг и проектов.

"В условиях быстро меняющегося технологического ландшафта и санкционных ограничений актуализация таксономии и перечней приоритетных направлений, а также проектов, товаров, работ и услуг становится критически важной задачей. Это необходимо для обеспечения эффективности системы государственной поддержки и развития промышленности, импортозамещения и импортоопережения, а также стимулирования инноваций в ключевых отраслях", — подчеркнул президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, член комиссии Госсовета РФпо направлению "Промышленность" Виктор Хайков.

Для актуализации таксономии и перечней, а также их унификации было предложено предпринять следующие шаги: анализ существующих перечней, разработка единых критериев, создание открытой единой базы данных, регулярное обновление и актуализация нормативных актов, мониторинг и оценка, координация, обратная связь от рынка и адаптация к изменениям.