Губернатор Вячеслав Федорищев почтил память погибших при исполнении служебного долга сотрудников ОВД

8 ноября — День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в приуроченной ко Дню памяти торжественной церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу в Самаре на ул. Куйбышева, 42.
За историю самарского главка при выполнении служебных обязанностей погибло 352 сотрудника. Эти люди сознательно рисковали собой ради спокойствия и безопасности граждан. Не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны 273 сотрудника, 22 погибли на территории Северо-Кавказского региона. 25 лет назад в Управлении внутренних дел Самарской области произошел сильный пожар. Трагедия унесла жизни 57 человек. Имена погибших в том пожаре, как и имена всех, кто ценой собственной жизни выполнил служебный долг перед отечеством, останутся в памяти их сослуживцев, жителей региона навсегда. 10 ветеранов органов внутренних дел Самарской области погибли, защищая Россию в специальной военной операции. Героические подвиги сотрудников МВД — участников СВО — продолжают историческую связь поколений.
Память погибших сотрудников МВД почтили минутой молчания.
Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Дмитрий Баев отметил: "В этот день сюда приезжают ветераны, представители всех силовых структур Самарской области, администрации области, чтобы отдать дань памяти тем людям, которые пожертвовали своими жизнями для народа".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...