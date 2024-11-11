Эксперты из БРИКС и других стран выступят на международной конференции AI Journey

Более 200 спикеров примут участие в международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта"), которая пройдёт в Москве с 11 по 13 декабря. На одном из главных AI-событий года выступят представители более 10 стран: России, Китая, Индии, ОАЭ, Бразилии, ЮАР, Индонезии, Эфиопии, Бахрейна, Ирана и других государств. Традиционно программа конференции разделена на три тематических блока: наука, бизнес и общество.

В блоке "Наука" можно будет услышать ведущих международных учёных и узнать о новейших AI-технологиях. Так, профессор Индийского статистического института Свагатам Дас (лауреат награды "Лидер в области компьютерных наук в Индии" в 2022 и 2023 годах) выступит с докладом "От сложности к пониманию: построение понятного, справедливого и прозрачного искусственного интеллекта для будущего".

Также в научный день конференции профессор университета Гумбольдта, заведующий лабораторией стохастических алгоритмов и непараметрической статистики института Вейерштрасса Владимир Спокойный расскажет о теоретических основах методов искусственного интеллекта.

В бизнес-блоке можно будет узнать о практических кейсах внедрения AI-решений в различных сферах экономики и оценить возможности AI для повышения эффективности предприятий. В этом треке выступит ведущий эксперт из Индии, генеральный директор и основатель компании Tech Whisperer Limited Джасприт Биндра — главный специалист по техническим вопросам Findability Sciences, автор бестселлера The Tech Whisperer и многочисленных статей о цифровой трансформации, AI и блокчейне.

В треке "Бизнес" также можно будет послушать другого крупного индийского AI-эксперта — президента Фонда футуристических городов Каруну Гопал. Она выступит с докладом на тему "AI в правительстве".

Джанет Савари из ЮАР, генеральный директор TAIR Labs, расскажет о том, как AI влияет на устойчивое развитие. Выступление президента компании KORIKA из Индонезии Хаммама Ризы будет посвящено теме "Баланс между инновациями и ответственностью: ориентируясь на будущее регулирования и этики в области искусственного интеллекта в Индонезии". А Деди Дарвис, преподаватель — декан факультета инженерии и компьютерных наук Индонезийского технократического университета (Индонезия), выступит с докладом "Стеганография изображений на основе ИИ для безопасной передачи данных в системах IoT".

Выступления всех спикеров AI Journey можно будет увидеть в прямом эфире — будет организована онлайн трансляция мероприятия на сайте.