Холдинг Т1 — победитель в номинации "Лучшие ИТ-инновации в недвижимости" от GOOD INNOVATIONS 2024

Цифровая платформа мониторинга объектов недвижимости и инфраструктуры Холдинга Т1 признана лучшим решением в номинации "Лучшие ИТ-инновации в недвижимости" по мнению жюри отраслевого конкурса GOOD INNOVATIONS 2024. Разработка одержала победу, обойдя 15 претендентов.

Выбор экспертного жюри основывался на таких критериях, как степень новизны, экономия времени и снижение издержек. Также оценивались увеличение конкурентоспособности продукции, потенциальная польза для потребителя и универсальность применения разработки. Жюри отметило, что решение Холдинга Т1 сокращает сроки и стоимость обследований объектов.

Цифровая платформа создает единую среду для всех участников бизнес-процессов, включая ведение реестра объектов; экспорт, унификацию и хранение данных за период времени; автоматизированное формирование отчетов и интеграцию с другими системами.

Решение базируется на технологии мониторинга объектов недвижимости — процесса систематического наблюдения и оценки состояния недвижимого имущества. Метод мониторинга и оценки на основе данных ДЗЗ из космоса и нейросетевых технологий позволяет выявлять изменения не только физического состояния залогового имущества, но и проявление экономической активности на его территории, а также формировать отчет с аргументированными выводами.

"Победа в конкурсе GOOD INNOVATIONS 2024 — важное признание эффективности нашей платформы. Предложенное решение отвечает актуальным потребностям отечественного бизнеса. Благодаря развитой функциональности продукт позволит компаниям оптимизировать процессы управления объектами недвижимости и инфраструктуры, снизить операционные расходы на мониторинг и упростить процесс принятия управленческих решений", — прокомментировал Константин Шадрин, директор Центра компетенций Холдинга Т1.

GOOD INNOVATIONS — ежегодный конкурс инновационных проектов в сфере недвижимости, проводимый с 2015 года. В нем участвуют девелоперы, инвесторы, архитектурные бюро, строительные компании, риелторы и другие организации, внедряющие инновации на территории России. Конкурс призван выявить и отметить лучшие технологические решения, способствующие развитию отрасли.