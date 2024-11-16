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Губернатор Власть и политика

"Время действовать, а не рассуждать": Вячеслав Федорищев обратился к депутатам Самарской губернской думы

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 ноября, в ходе внеочередного 45-го заседания Самарской губернской думы, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к парламентариям. В центре внимания несколько ключевых вопросов, направленных на эффективную работу и взаимодействие с органом законодательной власти.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона отметил, что краеугольным камнем исполнения бюджета, проект которого сегодня был принят в первом чтении большинством голосов депутатов, является кристальная чистота, открытость, информированность всех — и жителей, и депутатов, и правоохранительных органов о том, как исполняется главный финансовый документ.

"В Самарской области люди очень часто слышали лозунги, которые потом не становились жизнью. Есть очень много накопленных проблем. Некоторые, к сожалению, необходимо устранять десятилетиями, — сказал руководитель области. — Будем приступать к важному процессу: менять подходы к нашей деятельности. Это будет спокойный, открытый процесс".

В своем обращении губернатор акцентировал внимание на взаимодействии с федеральным центром, исполнении и контроле национальных проектов, а также полном исключении коррупционных составляющих: "Наша с вами задача в отношении с федеральным центром — быть по-настоящему эффективными, по-настоящему честными к процессам".

По словам Вячеслава Федорищева, в администрации губернатора Самарской области будет учрежден специальный комитет, в задачи которого будет входить реализация мероприятий, представляющих возможность жителям, всем участникам хозяйственных и бюджетных процессов давать объективную информацию о коррупционных факторах.

Еще один аспект — это эффективная работа областного правительства и парламентариев, четкое соблюдение дисциплины.

Подробно руководитель области остановился на программе "Школа героев", в рамках которой участники специальной военной операции могут получать дополнительное образование. Ее продолжением станет развитие института кураторства, где наставниками станут ветераны СВО. Губернатор отметил, что в ближайшее время такая инициатива будет внедрена в муниципальных образованиях региона.

"Время действовать, а не рассуждать, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Введем институт кураторства. Только есть одна особенность — кураторами глав муниципальных образований станут участники специальной военной операции. Они будут помогать, анализировать работу на местах с полномочиями докладывать в региональное правительство. В этом есть рациональное зерно".

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