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Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 ноября, в Самаре состоялась отправка очередного груза в зону проведения специальной военной операции. Губернатор Вячеслава Федорищева передал командирам и бойцам партию спецтехники и спецсредств для дальнейшей ее доставки в подразделения, где служат бойцы из Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В составе передаваемой помощи автомобили УАЗ, электромотоциклы, квадроциклы, 100 квадрокоптеров, станции РЭБ, специализированная видеокамера для обнаружения противника, более 50 средств связи, 250 дизельных печей, различные расходные материалы. В начале этой недели по поручению губернатора Вячеслава Федорищева на передовую были доставлены пять экскаваторов на базе автомобилей "Урал". Техника на общую сумму в 177 млн руб. закуплена регионом для военнослужащих с учетом конкретных пожеланий командиров.

"Перечень груза формируется на основе запросов командующих. Взаимодействие с правительством Самарской области, губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым ведется на постоянной основе. Помощь передается не первый раз, практически еженедельно", — отметили командиры.   

"Передаем технику нашим героическим ребятам. Все, что к нам пришло по заявкам командиров, мы отработали. Ребята с этой техникой будут сильнее, хотя они и так сильные, наши герои, мы ими гордимся. Сколько необходимо помогать бойцам, столько и будем. Наша цель — победа", — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

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