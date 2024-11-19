Во вторник, 19 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский государственный технический университет. В центре внимания главы региона — Дом научной коллаборации им. Н. Н. Семенова, который был создан в рамках национального проекта "Образование" на базе крупнейшего вуза региона.

В Самарской области Дом научной коллаборации играет важную роль в развитии инновационной практико-ориентированной образовательной среды. Его деятельность направлена на формирование кадрового потенциала, популяризацию научно-технического творчества и развитие системы молодежного наставничества. Среди основных задач — привлечение детей и молодежи к изучению и практическому применению основ наукоемких отраслей и IT-специальностей.

Губернатор ознакомился с работой Дома научной коллаборации. На сегодня в его структуре четыре образовательных блока: "Детский университет", "Малая академия", "Урок "Технология", "Педагог К-21". Такие пространства для детей, как робототехника, информационные технологии, архитектура и дизайн, нефтехимия и экология, пищевые и биологические инновации, шахматы составляют ядро дома. На одной из таких площадок глава региона сыграл партию с юной шахматисткой. Всего в текущем учебном году в Доме научной коллаборации на бюджетной основе проходят обучение 1750 школьников.

Как рассказал старший педагог Николай Гранкин, прием детей проводится ежегодно, а по окончании курса выпускники получают сертификат о прохождении программы.

"Дом научных коллабораций создан для того, чтобы у нас ребята были как будущие абитуриенты, юные политеховцы. Мы воспитываем детей, готовим их к тем правилам, порядкам, которые есть в нашем вузе. И это очень хорошая база и, соответственно, лучшая подготовка, — считает Николай Гранкин. — Среди моих воспитанников-шахматистов уже есть семь человек, которые поступили в Самарский технический университет".

Также в университете состоялась встреча со студенческим активом, где в режиме свободного микрофона все желающие могли задать вопросы руководителю области, рассказать о своем видении развития региона.

"Вы те люди, которые, хорошо обучаясь в школе, приняли решение поступать в самарские университеты. Приняли решение продолжать жить и развиваться у себя дома. Это очень здорово и важно для нас, потому что мы бы хотели, чтобы Самарская область становилась сильнее в первую очередь своими. Поэтому вы как люди, которые приняли эти решения, точно являетесь самым требовательным заказчиком для нашей работы в правительстве Самарской области. Я хотел бы с вами пообщаться о том, как мы вместе будем развивать регион", — обратился губернатор к присутствующим.

При этом глава региона сделал акцент на активности со стороны молодых людей и требовательности по отношению к тем, кто принимает решения, определяет политику по разным направлениям, руководит университетами и создает качество образования, к членам регионального павительства, которые, являясь исполнительной властью, должны многое делать для развития Самарской области.

Также губернатор напомнил о недавно принятом решении: члены областного правительства каждый по своим направлениям будут посещать университеты один раз в квартал, чтобы делиться опытом, узнавать, в какой поддержке нуждаются студенты.

Серию вопросов к руководителю области открыла тема экологического просвещения. Студентка вуза Виктория Глушкова рассказала, что является победителем конкурса "Росмолодежь.Гранты" в 2024 г., а ее проект направлен на экологическое просвещение молодежи в возрасте от 18 до 35 лет через тематические подкасты. Она поинтересовалась мнением главы региона о том, насколько актуальна такая работа.

"Очень актуально, если интервьюируемый представляет интерес с точки зрения предмета речи, — отметил Вячеслав Федорищев. — По экологии было бы интересно пригласить тех, кто занимается нефтегазовой отраслью, вопросами экологической безопасности. Мы нефтегазовый регион: есть добыча, переработка. Нефтяные компании много внимания и средств вкладывают в экологию. И есть специалисты, которые по-настоящему простым языком могут рассказать, что такое экология в XXI веке".

Глава региона дополнил, что было бы хорошо услышать мнение специалистов, занимающихся утилизацией твердых бытовых отходов. "В стране прошла большая реформа, и Правительство последовательно внедряет культуру раздельного сбора и переработки мусора. Было бы интересно пообщаться с тем, кто рассказал бы, из каких фракций мусора какие продукты мы получаем", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Еще один вопрос, который задал студент вуза, касался популяризации науки среди молодежи, формирования образа ученого.

Как отметил Вячеслав Федорищев, популяризация позволит большему количеству людей перевести когда-то детское увлечение в плоскость научного интереса, а затем и в профессию. Он рассказал о своей деятельности в Тульской области и о создании комитета по науке и инноватике: промышленному региону было важно собирать знания и опыт в одном месте, направлять их на предприятия, которые видели, что в университетах есть талантливые молодые люди, и были готовы заказывать исследования.

"Мы эту практику переняли здесь. По сути, сейчас создаем одними из 10 субъектов в стране министерство науки и высшего образования. Это как раз тот орган, который будет нацелен на то, чтобы правильно популяризировать прикладную науку в интересах развития отрасли, региона, страны", — подчеркнул губернатор.

Вячеслав Федорищев отметил: популяризация науки играет важную роль еще и потому, что многие люди не знают, что в этой сфере можно достаточно хорошо зарабатывать, чтобы обеспечить себя и свою семью.

"Огромное количество усилий Правительством России направлено на создание национально-технологических карт и проектов, которые, по сути, являются квалифицированным заказом государства к бизнесу на конкретные исследования. И там тоже есть место Самарской области, и вашего университета, и вас — ребят, которые хотят заниматься наукой", — заключил руководитель области.

В ходе беседы участники затронули актуальные проблемы муниципальных образований региона. В частности, студент первого курса поднял вопрос о восстановлении путей водоснабжения и ирригации полей в Безенчукском районе — на его малой родине, где он планирует работать по специальности, выбор которой обусловлен стремлением помочь в решении данной проблемы.

"Мы с главой как раз договорились поговорить об этом. Присоединяйся, очень важный вопрос, — сказал Вячеслав Федорищев. — Время действовать, а не говорить. Если проблема беспокоит тебя — жителя данного района, значит, она беспокоит и меня как губернатора, и главу района".

Молодых людей интересовали вопросы о студенческом профсоюзном движении, его вовлеченности в реализацию молодежной политики, студенческих советах. Также они спрашивали, как нынешнему студенту стать успешным в будущем, и что было для главы региона отправной точкой в его становлении как государственного управленца.

В завершение разговора руководитель области попросил участников быть профессионалами в своей жизни и не стесняться требовать того же от окружающих. Самых активных, инициативных студентов глава региона пригласил войти в общественные советы при министерствах.

Губернатор поздравил участников встречи с Днем преподавателя высшей школы России. Отличившимся сотрудникам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский государственный технический университет" Вячеслав Федорищев вручил награды. Благодарностью губернатора Самарской области награждены: доцент кафедры "Градостроительство" Анна Жоголева, доцент кафедры "Архитектура жилых и общественных зданий" Анна Кузнецова, директор центра разработки и производства "Перспектива" Альмир Нигматуллин, начальник управления подготовки научных кадров Юлия Титова.