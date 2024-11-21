Глава региона Вячеслав Федорищев встретился с аграриями и вручил награды к Дню работника сельского хозяйства

В Самарском академическом театре драмы им. М.Горького состоялось вручение наград, приуроченное к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Передовики агропромышленного производства, ветераны сельскохозяйственной отрасли, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Самарской области - сегодня чествовали одних из лучших сотрудников отрасли.

Глава региона поблагодарил их за тяжелый самоотверженный труд и отметил большое значение сельскохозяйственной отрасли для области и для всей страны.

"Вы работаете на земле и кормите наш регион. Ваш труд требует глубоких знаний, высочайшего профессионализма, выносливости и любви к своему делу. Тут могут достигать успеха только по-настоящему сильные люди. Каждый из вас, трудясь в полях, на фермах или лабораториях, выращивая зерно, заботясь о скоте, обеспечивая работоспособность сельхозтехники, формирует продовольственную безопасность Самарской области. В этом году вам пришлось столкнуться с целым рядом вызовов - от неблагоприятных погодных условий до санкционных ограничений. Но, несмотря на это, Самарская область продемонстрировала устойчивость агропромышленного комплекса, добилась существенных результатов", - отметил глава региона Вячеслав Федорищев.

Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства РФ удостоены главный ветеринарный врач сельскохозяйственного производственного кооператива "Луч Ильича" муниципального района Борский Людмила Максимова; овощевод ООО "Тепличный" города Самары Валентина Ревина; начальник производственной лаборатории АО "Хлеб" города Сызрань Светлана Самохвалова.

Почетным знаком губернатора Самарской области "За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации" отмечены директор ООО "Колос" Большечерниговского района Алексей Пищулин; председатель СПК им. Куйбышева Кинельского района Владимир Рогов. Отличившиеся сотрудники отрасли получили благодарности губернатора Самарской области.

Особую признательность глава региона выразил за поддержку военнослужащих, участвующих в СВО. Сельскохозяйственная отрасль организует до 80% поставок гуманитарной помощи от региона для защитников Отечества, обеспечивая их продуктами и техникой.

Руководитель области подчеркнул - большое внимание будет уделено развитию кадрового потенциала отрасли, в планах - усилить меры поддержки для аграриев.

"Мы, со своей стороны, будем оказывать всестороннюю поддержку, чтобы ваше дело спорилось и у вас были все возможности для дальнейшего развития. В 2024 г. были введены новые меры, предусматривающие финансовую помощь. И это не предел, мы будем и дальше вместе с вами, общаясь и обсуждая каждый элемент вашего большого дела, совместно принимать новые решения, которые нам всем позволят стать еще сильнее в сельскохозяйственном направлении", - сказал Вячеслав Федорищев.

В 2024 г. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 2240 тыс. га, что выше уровня 2023 г. на 24,5 тыс. га. Продолжается поэтапная работа по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Из ранее неиспользованных пахотных угодий за последние семь лет в оборот введено 177,2 тыс. га земель. В этом году, несмотря на сложные погодные условия, ожидается хороший урожай масличных культур. По прогнозу он оценивается в 1,3 млн тонн. Это рекордный объем за всю историю Самарской области.

В рамках реализации стратегии по обеспечению продовольственной безопасности Самарской области в этом году особое внимание уделялось увеличению доли семян отечественной селекции. Прирост заметен по культурам, которые были наиболее импортозависимыми: кукурузе, подсолнечнику, картофелю. По всем им отмечается положительная динамика. Производство мяса в 2024 г. ожидается на уровне 145,0 тыс. тонн, производство молока - 454,4 тыс. тонн.