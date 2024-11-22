Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Сегодня в региональном правительстве прошло плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"Все, что касается безопасности наших жителей, является первоочередной задачей. Мы с вами очень много мероприятий проговаривали, вырабатывали вместе, договаривались о том, что их реализуем. Далеко не все договоренности выполнены, не все мероприятия обеспечены. Это вызывает вопросы к конкретным должностным лицам, которые так халатно относятся к важнейшим вопросам", — сказал губернатор.

Первый вопрос, рассмотренный на заседании — организация безаварийной работы системы жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в осенне-зимний период 2024–2025 годов, а также готовность к предупреждению и ликвидации аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

"Нужно отметить, что отопительный сезон начался в срок, но, наряду с этим, были допущены просчеты в подготовке ряда объектов жилищно-коммунального хозяйства. В частности, из-за отставания в перекладке тепловых сетей, невыполнении плановых показателей по их замене. Нам необходимо проанализировать проведенную работу, чтобы исключить повторения ошибок, определить меры по налаживанию дальнейшей безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. Также выработать алгоритмы, которые позволят нам предотвращать возможные аварии и инциденты, а если они происходят, то реагировать на них в кратчайшие сроки", — отметил глава региона Вячеслав Федорищев.

Второй вопрос повестки — итоги весенне-летнего пожароопасного периода 2024 года и меры по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2024–2025 годов на территории Самарской области. Здесь губернатор поставил задачу оценить уровень готовности служб к работе в зимних условиях и усилить все возможные меры для сохранения безопасности жителей.

Третий вопрос — об итогах обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период 2024 года и мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2024–2025 годов.

"Здесь также необходимо разобраться в причинах происшествий на воде, случившихся за сезон, особенно связанных с гибелью людей, чтобы понять, как в будущем мы подобных случаи можем предотвратить. Кроме этого, определим и необходимые меры для организации безопасности населения области на водных объектах в осеннее-зимний период. Это требует не меньшего внимания от нас", — подчеркнул руководитель области.

Отдельно отработали вопрос о мерах по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий в период празднования новогодних и рождественских праздников 2025 года.

"Мы знаем, что в предновогодние и праздничные дни увеличивается риск возникновения не только пожаров, но и других угроз, особенно в местах проведения массовых мероприятий. Поэтому должны быть во всеоружии, предпринять полный комплекс необходимых мер, чтобы не омрачить предстоящие праздники", — сказал Вячеслав Федорищев.