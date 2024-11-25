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Вячеслав Федорищев принял участие в собрании членов Самарской областной общественной организации "Союз генералов Самары"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Доме офицеров Самарского гарнизона состоялось внеочередное отчетно-выборное общее собрание членов Самарской областной общественной организации "Союз генералов Самары". В нем приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов; председатель СООО "Союз генералов Самары", генерал-лейтенант запаса Юрий Рожин; члены "Союза генералов Самары".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Нельзя сделать сейчас слишком много для защиты нашего Отечества! Потому что по всем фронтам, будь то патриотическое воспитание или непосредственное обеспечение территориальной, экономической и продовольственной безопасности, мы должны и обязаны делать больше! Поэтому Правительство свою работу перестроило, мы будем еще более ответственными по отношению к этому вопросу. Я прошу вас всех, у вас есть такая возможность и полномочия, лично ко мне приходить и свои предложения, исходя из вашего опыта и опыта ваших воспитанников, которые сейчас возглавляют соответствующие структуры, эти предложения озвучивать. А мы будем их обсуждать, где-то спорить, но потом принимать и исполнять их. Именно в этом я вижу роль взаимодействия "Союза генералов Самары" и руководства Самарской области", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

"Союз генералов Самары" оказывает большое содействие в работе по сохранению исторической памяти, развитию ветеранского движения, поддержке бойцов, участвующих в специальной военной операции, комплектованию армии России и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Руководитель области поблагодарил присутствующих за самоотверженную работу и всестороннюю помощь СВО.

Напомним, что недавно губернатор предложил к реализации новый региональный проект, под рабочим названием "Вторая". В честь нашей 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии. В рамках проекта будут выработаны новые меры поддержки защитников Отечества и их семей, будет усилена работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Активное участие в реализации проекта примут и члены "Союза генералов Самары".

В ходе собрания были вручены награды. Почетного знака губернатора Самарской области "За служение людям" удостоены: генерал-майор в отставке Виктор Иванов; генерал-майор в отставке Василий Плавченко; генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Валерий Яковлев.

Почетного знака губернатора Самарской области "За заслуги в развитии ветеранского движения" удостоены: генерал-майор медицинской службы в отставке Владимир Кудинов; генерал-майор в отставке Владимир Тимошинов.

Почетная грамота губернатора Самарской области вручена генерал-майору милиции в отставке Владимиру Кириченко.

Главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов по поручению Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поприветствовал участников собрания и передал слова благодарности за большую проделанную работу.

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