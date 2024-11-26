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Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты в Самарской области

МОСКВА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Три объекта сортировки отходов общей мощностью 175 тыс. тонн в год построят в Самарской области. Развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе и детали инвестпроектов обсудили на встрече в Москве 25 ноября губернатор Вячеслав Федорищев и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Фото: пресс-служба РЭО

"В Самарской области строятся объекты обращения с ТКО, которые позволят региону достичь показателей нацпроекта "Экология". Три из них — Большечерниговский, Кинель-Черкасский и Хворостянский — реализуются на основе ранее заключенных концессионных соглашений. На прошедшей встрече обсудили детали этих, а также иных будущих проектов в сфере ТКО. Все они получат финансирование от РЭО через льготный заем", — сообщил Денис Буцаев.

В Большечерниговском районе появится многофункциональный комплекс обращения с отходами мощностью по обработке 30 тыс. тонн в год. Уже в первом квартале 2025 г. планируется выпуск облигаций РЭО для финансирования данного объекта. Строительство также может начаться в первом квартале следующего года. Совокупная мощность объектов Большечерниговский, Хворостянский, Кинель-Черкасский составит 175 тыс. тонн обработки. Стоимость проектов оценивается в 5,174 млрд руб., объем займа РЭО — в 3 млрд рублей.

На встрече также обсуждалась оптимизация территориальной схемы при поддержке РЭО.

С 1 ноября 2024 г. в регионе по инициативе Вячеслава Федорищева сменился региональный оператор по обращению с ТКО, к работе приступило государственное предприятие АО "Экология". Основанием для этого решения стали многочисленные обращения граждан, которые жаловались, что предыдущая компания-подрядчик не справляется со своими задачами.

Вячеслав Федорищев отметил, что работа правительства Самарской области по наведению порядка в сфере ТКО ведется при содействии как Российского экологического оператора, так и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

"Выработать новую территориальную схему обращения с отходами — одна из ключевых задач. В текущей схеме завышено количество мусора. За пять лет прежним регоператором не была выстроена правильная логистика, хотя именно логистика определяет качество, правильность расчета, в том числе тарифа, — отметил Вячеслав Федорищев. — Вместе с федеральными коллегами сейчас анализируем и дорабатываем территориальную схему. Концептуальные решения, которые мы приняли ранее, мы должны довести до конца".

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