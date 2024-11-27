Вячеслав Федорищев и глава МЧС России Александр Куренков обсудили взаимодействие сил и средств РСЧС в регионе

В среду, 27 ноября, в Самарской области с рабочим визитом находится министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым он проверил готовность Северо-Восточной противофонтанной военизированной части, проинспектировал Волжский спасательный центр. На двусторонней встрече глава МЧС и губернатор обсудили взаимодействие сил и средств в составе Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В состав Северо-Восточной противофонтанной военизированной части входят учебный центр и семь военизированных отрядов Приволжья: Отрадненский, Удмуртский, Саратовский, Пермский, Башкирский, Бугурусланский, Альметьевский. В общей сложности более чем 300 спасателей обеспечивают безопасность на добывающих предприятиях Приволжского федерального округа. Техническое оснащение специалистов превышает 70 единиц техники.

Практические навыки специалисты Отрадненского военизированного отряда продемонстрировали в показательных учениях по тушению газового фонтана. По легенде, в результате разгерметизации устьевой арматуры образовался открытый горящий газовый фонтан. Для его ликвидации использовалось спецоборудование: струбцины, лебедки и экзотермический резак. После сброса неисправной задвижки на ее место смонтировано новое запорное устройство, устье скважины загерметизировано. Устьевая арматура выполняет чрезвычайно важную функцию: обвязывает колонны скважины различного диаметра и позволяет проводить технологические операции. Через нее направляется поток флюидов, жидкостей или газа в сборный коллектор.

Подразделение успешно справилось с поставленной задачей, что отметил глава ведомства.

Противофонтанная служба в 2022 г. вошла в состав МЧС России. С того времени Северо-Восточной противофонтанной военизированной частью ликвидировано шесть аварий на объектах нефтяной и газовой отрасли, проведено более 80 ремонтно-технических работ на месторождениях.

Также глава МЧС России проинспектировал Волжский спасательный центр. Более 430 его специалистов ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций по всей стране и за рубежом, а также доставляют грузы в зону специальной военной операции. Для этого на вооружении состоит 143 единицы спецтехники. Глава ведомства и губернатор ознакомились с учебно-материальной базой и бытом военнослужащих. Они почтили память спасателей, погибших при исполнении служебного долга, на Аллее памяти.

"На счету личного состава Волжского спасательного центра сотни спасенных человеческих жизней. Высокий профессионализм помогает достойно и самоотверженно продолжать выполнять поставленные задачи на благо Российской Федерации. В последние три года группировка спасательного центра оказывает гуманитарное реагирование на территории новых регионов страны", - отметил Александр Куренков.

Глава ведомства ознакомился с оперативной обстановкой в регионе в самарском Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России. В области сосредоточены объекты нефтяной и химической промышленности. Специалисты ведомства круглосуточно контролируют ситуацию и организуют реагирование оперативных подразделений на происшествия. Ежедневно в готовности более 4300 специалистов и 1400 единиц техники РСЧС.

На двусторонней встрече министр и губернатор обсудили вопросы взаимодействия сил и средств в составе РСЧС. Вячеслав Федорищев доложил об утвержденном плане укрепления противопожарной защиты территории и населения на период до 2030 года. Так, за это время планируется спроектировать и построить 25 быстровозводимых пожарных депо для подразделений Государственной противопожарной службы, а также оснастить их пожарной техникой и снаряжением.

"Мы уделяем особое внимание укреплению ресурсов Главного управления МЧС России по Самарской области, в том числе повышению готовности пожарно-спасательных подразделений к выполнению своих задач, а также предотвращению оттока квалифицированных кадров. Буквально несколько дней назад согласовал установление в 2025 г. выплаты сотрудникам и работникам пожарно-спасательных подразделений, непосредственно принимающим участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Размер выплаты составит до 10 тыс. руб. в месяц. Прорабатываем доукомплектование пожарно-спасательных подразделений инструментом, транспортными средствами для занятий и учений и наборами для оказания первой помощи. Для обеспечения деятельности Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области в следующем году по госпрограмме планируется приобрести аэролодку. Кроме того, при реконструкции самарского стадиона "Заря" там будет предусмотрена учебно-тренировочная башня, чтобы личный состав подразделений мог тренироваться и проводить соревнования по пожарно-спасательному спорту различного уровня", - отметил Вячеслав Федорищев.