Губернатор Вячеслав Федорищев инициировал создание общественного движения "#Чистый спорт"

В среду, 27 ноября, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось заседание общественного совета по развитию физической культуры и спорта при министерстве спорта Самарской области. В мероприятии приняли участие члены регионального правительства, представители профильных организаций, победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр.

Обращаясь к присутствующим, губернатор Вячеслав Федорищев обозначил ключевые аспекты развития спорта и физической культуры. Среди них — обновление материальной базы муниципальных спортивных учреждений, поддержка тренеров, развитие спортивных школ и массового спорта.

Руководитель области напомнил, что одной из первых его инициатив стала региональная программа "Мастер спорта". Она направлена на создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех жителей региона.

"В ее основе — не капитальный ремонт, не капитальное сооружение, а очень простые и понятные вещи — то, чего не хватает спортсменам, то, о чем говорил президент во вступительном слове на форуме "Россия — спортивная держава", — сказал Вячеслав Федорищев. — Эта идеология, этот вектор развития, который наш президент определил, нами здесь, в регионе, поддерживается на 100%".

Вячеслав Федорищев подчеркнул: детям важно, чтобы было, где заниматься спортом, а родителям, когда они отдают их в секцию, чтобы тренерский состав помогал и развивал потенциал. Если ребенок проявляет талант, усердие и упорство, его необходимо поддерживать, в том числе и материально.

Напомним, для расширения мер социальной поддержки в Самарской области введено единовременное вознаграждение за присвоение спортивных разрядов и почетных званий в размере от 20 до 150 тыс. рублей. "Сегодня уже 137 спортсменов нашего региона, которые выполнили разряд кандидата в мастера спорта, звание мастера спорта присвоено, получили выплаты от региона по программе "Мастер спорта", — прокомментировала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Также дополнительной мерой поддержки спортсменов и тренеров стала выплата по итогам выступления на Спартакиадах России в размерах от 15 до 150 тыс. рублей.

Отдельно глава региона акцентировал внимание на развитии спортивной инфраструктуры, в том числе на создании объектов — умные спортивные площадки, модульные ФОКи и др.

"Нашли возможность даже в этом сложном бюджете создать их порядка 100 в следующем году, — сказал губернатор. — Спорт — это жизнь, спорт — это здоровье, спорт — это развитие. И мы должны всеми нашими силами, ресурсами добиваться того, чтобы спорт был в каждом доме, в шаговой доступности. В каждом доме с точки зрения желания ребят участвовать, становиться либо нашими чемпионами, либо просто людьми спортивными, здоровыми и, как следствие, теми, кто создает смыслы, качественно живет в любом возрасте".

Говоря об обновлении материальной базы спортобъектов, Лидия Рогожинская отметила, что в текущем году все 37 муниципальных образований региона получили дополнительную финансовую поддержку. Благодаря этому муниципалитеты и спортивные школы смогли закупать необходимое оборудование, инвентарь и экипировку — это более 900 комплектов игровой формы для муниципальных команд, лыжные комплекты, оборудование для волейбольных, футбольных и баскетбольных площадок, винтовки, снегоходы для подготовки лыжных трасс.

"На сегодняшний момент мы сделали достаточно серьезный шаг благодаря программе "Мастер спорта". Первые результаты программы уже видны", — поделилась руководитель профильного министерства, поблагодарив главу региона за программу и его отношение к спорту в целом.

Также Лидия Рогожинская отметила еще одно очень важное направление — это спорт лиц с ограниченными возможностями здоровья: "Невозможно назвать их людьми, которые имеют какие-то ограничения. Это люди безграничных возможностей, которые превозмогают свои какие-то физические боли, болезни, выходят на спортивные арены и защищают честь нашего региона, в том числе на Паралимпийских играх".

В настоящее время в регионе полноценно работает областное государственное бюджетное учреждение "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта", которое обеспечивает участие спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в мероприятиях разного уровня.

Как отметила директор центра Светлана Кузьмина, к систематическим занятиям, которые проходят на спортивных объектах Самары, Тольятти, Октябрьска и Сызрани, привлечены более 200 человек различных нозологий.

Также на заседании общественного совета обсудили проблемы спортивной отрасли и планы дальнейшей совместной работы.

По словам губернатора, в ближайшее время в регионе будет создано общественное движение "#Чистый спорт", которое объединит всех, кто привержен принципам честности и справедливости, нетерпимости предвзятого судейства и любого стороннего влияния на результаты. С такой инициативой глава региона выступил на заседании комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт".

Дополнительно руководитель области отметил, что идеология здорового образа жизни и разумного подхода к любым отношениям особенно важна в современных реалиях, когда внешние враги делают все возможное, чтобы российское общество не было таким цельным.

"Наш президент очень уверенно ведет страну вперед. Мы точно победим, — сказал Вячеслав Федорищев. — А здесь, в тылу специальной военной операции, мы должны соответствовать тому высокому уровню осознания жизни, героизма, который проявляют ребята".

Во время заседания общественного совета глава региона вручил награды отличившимся работникам сферы. Обладателем Почетного звания "Заслуженный работник физической культуры Самарской области" стал Валерий Грищенко — председатель региональной общественной спортивной организации "Самарская областная федерация бильярдного спорта".

Знака отличия Самарской области "За заслуги перед Самарской областью" удостоен чемпион Олимпийских игр по велосипедному спорту 1972 года Борис Шухов, Почетного знака губернатора Самарской области "За служение людям" — президент АНО "Гандбольный клуб "Лада", чемпион Олимпийских игр по гандболу 2016 года Ирина Близнова, двукратный чемпион Олимпийских игр по боксу 1996 и 2000 годов Олег Саитов, Почетного знака губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" — бронзовый призер Паралимпийских игр по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине "плавание" Вячеслав Ленский, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине "плавание" Кирилл Пульвер, серебряный призер летних Олимпийских игр по теннису Диана Шнайдер.