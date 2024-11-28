Вячеслав Федорищев: в Безенчуке и Жигулевске построим новые залы под бокс, в Самаре - центр бокса

В четверг, 28 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев находится с рабочим визитом в Безенчукском районе. Глава региона осмотрел школу бокса "Ринг". Это государственная спортивная школа олимпийского резерва, в ней обучаются, повышают свое мастерство свыше 1200 человек со всей области и других регионов, среди них 253 спортсмена — жители Безенчукского района.

Руководит школой Андрей Маменков, который уже более 40 лет развивает в районе этот вид спорта. В 1982 году он организовал на общественных началах занятия боксом среди детей и подростков в Екатериновке и Безенчуке, развивал секцию, которая выросла в детско-юношеский клуб, а сейчас — спортшколу олимпийского резерва № 4. Благодаря Андрею Маменкову школа бокса "Ринг" стала знаменитой в спортивной жизни района, области и России. 22 воспитанника школы имеют спортивное звание "мастер спорта России" по боксу, 80 человек — спортивный разряд "кандидат в мастера спорта" по боксу.

Вместе с легендарными спортсменами двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым, чемпионом мира по боксу Василием Шишовым губернатор ознакомился с условиями тренировок, пообщался с воспитанниками, осмотрел музей истории школы.

Андрей Маменков поблагодарил главу региона Вячеслава Федорищева: "В кратчайший срок вы обратили внимание на развитие бокса, это очень здорово. Спортсмены уже начали получать стипендию, тренеры — повышенную зарплату. Спасибо вам большое!".

Напомним, выплаты предоставляются по региональной программе "Мастер спорта", инициированной губернатором: спортивные школы Самарской области получили дополнительную финансовую поддержку, введено единовременное вознаграждение за присвоение спортивных разрядов и званий в размере от 20 до 150 тысяч рублей. Дополнительной мерой поддержки спортсменов и тренеров стала выплата по итогам выступления на спартакиадах России в размерах от 15 до 150 тысяч рублей.

Глава региона отметил, что школа в Безенчуке — легендарное место: "Для меня большая честь быть здесь. Самое главное — сколько ребят здесь закалились духом, это очень важно в любом жизненном деле, в любом виде спорта".

По словам директора СШОР № 4, сейчас здесь созданы условия для тренировок, есть 5 рингов. Действует практика "Мобильный тренер": тренеры по мере возможности выезжают в другие села, проводят там занятия и небольшие соревнования, популяризируя вид спорта. Но для развития необходимо расширяться, нужны новые помещения, системная работа по выездам в отдаленные села.

По итогам осмотра Вячеслав Федорищев озвучил ряд новых решений, касающихся развития бокса в регионе: "Мы две вещи сделаем. Первое — по практике выездов тренеров в сельскую, отдаленную местность. Сделаем так, чтобы было удобно, оплачиваемо и престижно тренерам ездить. Поддержим в рамках программы "Мастер спорта", расширим это направление. Второе — инфраструктура. Мы добавим возможностей сильным школам".

В Безенчуке и Жигулевске будут открыты новые современные модульные спортивные объекты, а в Самаре — создан центр бокса. Глава региона предложил руководителю Самарской областной федерации бокса Василию Шишову стать куратором проекта, сопровождать его на этапах проектирования, строительства и набора тренеров. Реализовать проект планируется в течение ближайших лет.