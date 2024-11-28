Глава региона Вячеслав Федорищев посетил ведущие сельхозпредприятия Безенчука

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, находясь с рабочим визитом в Безенчуке, посетил семеноводческую лабораторию ООО "Скорпион".

Семеноводческая лаборатория ООО "Скорпион" является высокотехнологичным предприятием, на котором используются инновационные методы селекции. В настоящее время работа лаборатории направлена на создание трёх новых сортов картофеля, что позволит удовлетворить спрос на рынке Самарской области семенного картофеля категории "элита", а также обеспечить другие регионы РФ высококачественным семенным картофелем.

В лаборатории глава региона ознакомился с работой микрочипового амплификатора "АриаДНА", который предназначен для проведения ПЦР диагностики для идентификации болезней картофеля, работой 3 ламинарных боксов, предназначенных для черенкования микрорастений и работой фитотронов.

Затем Вячеслав Федорищев посетил семеноводческий завод ООО компания "БИО-ТОН" и побывал на производстве. Завод выпускает семена озимой пшеницы, ячменя, яровой твердой и мягкой пшеницы, нута, гороха, сои, подсолнечника и горчицы.

Здесь же состоялось совещание с крупными региональными сельхозтоваропроизводителями по вопросу развития агропромышленного комплекса Самарской области.

"Наша задача, как правительства региона — максимально в меру наших возможностей вас поддержать. Мы будем существенно дорабатывать наши меры поддержки. Критерии очень простые. Есть меры поддержки, которые востребованы и единственное, чего там не хватает — достаточного финансирования. Мы его будем увеличивать. Есть меры поддержки, которые потеряли свою актуальность — их будем отставлять в сторону. А есть те, которых нет, но они необходимы. И вы точно знаете, каждый из вас по вашим секторам, куда именно сейчас нужно направить ограниченный ресурс, чтобы, во-первых, в этот период турбулентности экономической позиции не сдать. А во-вторых, выдержав эти непростые времена, реализовать те планы, инвестиционные программы, которые были задуманы", — сказал Вячеслав Федорищев, открывая встречу.

Предложений и вопросов сегодня прозвучало много. Один из ключевых — обеспечение сельхозпредприятий кадрами, привлечении молодых специалистов в отрасль АПК. Председатель совета директоров агрогруппы "Волжский посад" Иван Сиваков предложил внести изменения в порядок по предоставлению субсидий на покупку элитных семян, выращенных в регионе и рассмотреть возможность разработки на региональном уровне НПА для возмещения затрат на ремонтные работы по промышленным садам. Все предложения будут рассмотрены Правительством региона.

Губернатор Вячеслав Федорищев предложил директору АО "Нива" Инне Усковой стать своим общественным помощником, который будет представлять интересы сообщества сельхозпроизводителей всего региона.

"Мы сейчас министерство обновляем, у нас новый министр скоро на работу выходит, с командой будет работать. Но всегда нужно, чтобы было альтернативное мнение. Я вас прошу стать нам всем в помощь общественным представителем отрасли, помогите нам с новым министром сформировать программу, основываясь на своем опыте, чтобы мы точно знали, что наши утвержденные механизмы будут востребованы", — сказал руководитель области, обращаясь к Инне Усковой.