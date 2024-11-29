16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев: "От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области" Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром губернатора Тульской области 29 ноября исполнилось полгода работы Вячеслава Федорищева в Самарской области Глава региона Вячеслав Федорищев посетил ведущие сельхозпредприятия Безенчука Вячеслав Федорищев: в Безенчуке и Жигулевске построим новые залы под бокс, в Самаре - центр бокса

Губернатор Власть и политика

Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром губернатора Тульской области

ТУЛА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛАГ НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 29 ноября, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работает в Тульской области. Здесь проводится выездное заседание комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" под председательством Вячеслава Федорищева. Также делегация 63 региона перенимает опыт по разным направлениям, в том числе ознакомилась с работой Ситуационного центра губернатора Тульской области (СЦ).

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Вячеслав Федорищев поблагодарил губернатора Тульской области Дмитрия Миляева за приглашение в регион. "Мы действительно не стесняемся учиться, учиться у лучших, сильнейших, — отметил глава Самарской области. — Делегация правительства Самарской области весь день с коллегами из Тулы изучает лучшие практики развития региона. В том числе сегодня мы с командой знакомимся с функционалом Ситуационного центра. Коллег из Самарской области прошу детально изучить работу центра, чтобы в дальнейшем внедрить решения, выработанные коллегами из Тульской области, в нашу работу".

Центр был создан по поручению президента России Владимира Путина. Здесь в режиме реального времени осуществляется сбор, обработка и анализ информации о социально-экономической, общественно-политической ситуации и безопасности в Тульской области. Центр является одним из лучших в стране. Это масштабный и уникальный проект, работа которого помогает решать комплекс важнейших задач, стоящих перед руководством региона. В частности, обеспечение комплексной безопасности, информационно-аналитическая поддержка государственного управления, стратегическое планирование. В работе СЦ применяются передовые методы работы с данными. Стратегическая цель Ситуационного центра — это оперативная и эффективная поддержка принятия управленческих решений с целью повышения качества жизни граждан.

"Губернатором Самарской области принято решение о развертывании такого полноценного масштабного ситуационного центра в Самаре, поэтому нам очень был интересен и важен опыт коллег, с тем чтобы как можно скорее этот опыт применить в Самарской области. Уверен, полученные знания будут полезны для более оперативного развертывания работы у нас. Наличие такого центра упрощает работу, потому что дает возможность оперативно получать большой массив информации, и она представляется в наглядном виде, ее не нужно дополнительно обрабатывать, анализировать. Это, конечно же, сокращает время на принятие управленческих решений. Уверен, в ближайшее время именно в таком формате мы и будем работать", — подчеркнул врио вице-губернатора — руководителя администрации гбернатора Самарской области Вячеслав Романов.

"Работа строится отлично, мы активно обмениваемся как опытом, так и мнениями. Есть что перенять нам, потому что такие моменты, как работа с информационными системами и работа с инцидентами, очень важны и нужны в части реагирования, быстрого реагирования. Такой центр нам очень поможет", — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1