Вячеслав Федорищев: "От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области"

31 мая президент Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. 9 сентября по итогам досрочных выборов он был избран главой региона. За полгода с момента назначения уже определены ключевые векторы дальнейшего развития губернии.

Определенные результаты есть и в большой работе управленческой команды по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. Эта работа на уровне региона ведется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Одним из первых решений губернатора стал проект "Час предпринимателя", благодаря которому встречи руководителей министерств и ведомств, глав муниципальных образований с бизнесом стали еженедельными. Предприниматели региона получили возможность обратиться со своими проблемными вопросами напрямую и к губернатору Самарской области. Вячеслав Федорищевым лично принимает руководителей региональных предприятий.

"Отрадно, что власть ищет возможность услышать бизнес, прислушаться к их бизнес-идеям, узнать, в чем сейчас нуждаются предприниматели. Работа в этом направлении ведется, и это видно, — отметил Дмитрий Василевский, директор компании по переработке и реализации продуктов пчеловодства "Бисмарк". — Мне предложили принять участие в проекте "Час предпринимателя", где я рассказал о наших нуждах в плане сертификации продукции, и результат обращения уже виден — нам помогают".

Для предпринимателей региона запустили цикл ярмарок кооперации, на которой крупные предприятия презентуют свои потребности, а представители малого и среднего бизнеса могут напрямую обсудить условия и варианты сотрудничества. Такие ярмарки регулярно проходят на площадке регионального центра "Мой бизнес".

Встречи с бизнесом проводятся в разных форматах, включая открытые диалоги с общественными объединениями предпринимателей, отраслевые встречи с привлечением региональных и федеральных экспертов и личные визиты на предприятия малого бизнеса.

"Я считаю, что предприниматель сам по себе должен быть инициативен и предприимчив, но, когда есть еще поддержка от правительства — это очень ценно. Я была на встрече с предпринимателями, где нам помогли с участием в международной выставке — это позволит нам быстро выйти на нашу целевую аудиторию по всей стране. Я также хочу обратиться с вопросом: мы хотим построить свое собственную швейную фабрику — и мне кажется, что губернатор поддержит такую инициативу. Изменения в отрасли уже видны, решения принимаются, и видно, что Вячеслав Андреевич открыт к диалогу с бизнесом", — рассказала директор швейной фабрики Profi Dress Руслана Сукаева.

На базе платформы "Решаем вместе" был создан единый ресурс для бизнеса с возможностью подачи обращений на сайте интернет-приемной губернатора Самарской области, на сайтах органов власти, институтов развития и муниципальных образований региона.

Одной из приоритетных в работе Вячеслава Федорищева стала поддержка креативного сектора экономики. Впервые в Самарской области состоялся грантовый конкурс для предпринимателей сферы креативных индустрий. Победители получат до 500 тыс. руб. на развитие своих творческих проектов. Всего на конкурс поступило 100 заявок, и были определены 20 победителей из числа представителей креативных отраслей.