16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев: "От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области" Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром губернатора Тульской области 29 ноября исполнилось полгода работы Вячеслава Федорищева в Самарской области Глава региона Вячеслав Федорищев посетил ведущие сельхозпредприятия Безенчука Вячеслав Федорищев: в Безенчуке и Жигулевске построим новые залы под бокс, в Самаре - центр бокса

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: "От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области"

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

31 мая президент Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. 9 сентября по итогам досрочных выборов он был избран главой региона. За полгода с момента назначения уже определены ключевые векторы дальнейшего развития губернии.

Определенные результаты есть и в большой работе управленческой команды по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. Эта работа на уровне региона ведется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Одним из первых решений губернатора стал проект "Час предпринимателя", благодаря которому встречи руководителей министерств и ведомств, глав муниципальных образований с бизнесом стали еженедельными. Предприниматели региона получили возможность обратиться со своими проблемными вопросами напрямую и к губернатору Самарской области. Вячеслав Федорищевым лично принимает руководителей региональных предприятий.

"Отрадно, что власть ищет возможность услышать бизнес, прислушаться к их бизнес-идеям, узнать, в чем сейчас нуждаются предприниматели. Работа в этом направлении ведется, и это видно, — отметил Дмитрий Василевский, директор компании по переработке и реализации продуктов пчеловодства "Бисмарк". — Мне предложили принять участие в проекте "Час предпринимателя", где я рассказал о наших нуждах в плане сертификации продукции, и результат обращения уже виден — нам помогают".

Для предпринимателей региона запустили цикл ярмарок кооперации, на которой крупные предприятия презентуют свои потребности, а представители малого и среднего бизнеса могут напрямую обсудить условия и варианты сотрудничества. Такие ярмарки регулярно проходят на площадке регионального центра "Мой бизнес".

Встречи с бизнесом проводятся в разных форматах, включая открытые диалоги с общественными объединениями предпринимателей, отраслевые встречи с привлечением региональных и федеральных экспертов и личные визиты на предприятия малого бизнеса. 

"Я считаю, что предприниматель сам по себе должен быть инициативен и предприимчив, но, когда есть еще поддержка от правительства — это очень ценно. Я была на встрече с предпринимателями, где нам помогли с участием в международной выставке — это позволит нам быстро выйти на нашу целевую аудиторию по всей стране. Я также хочу обратиться с вопросом: мы хотим построить свое собственную швейную фабрику — и мне кажется, что губернатор поддержит такую инициативу. Изменения в отрасли уже видны, решения принимаются, и видно, что Вячеслав Андреевич открыт к диалогу с бизнесом", — рассказала директор швейной фабрики Profi Dress Руслана Сукаева.

На базе платформы "Решаем вместе" был создан единый ресурс для бизнеса с возможностью подачи обращений на сайте интернет-приемной губернатора Самарской области, на сайтах органов власти, институтов развития и муниципальных образований региона.

Одной из приоритетных в работе Вячеслава Федорищева стала поддержка креативного сектора экономики. Впервые в Самарской области состоялся грантовый конкурс для предпринимателей сферы креативных индустрий. Победители получат до 500 тыс. руб. на развитие своих творческих проектов. Всего на конкурс поступило 100 заявок, и были определены 20 победителей из числа представителей креативных отраслей.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1