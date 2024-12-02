Вячеслав Федорищев провел в Туле заседание по направлению "Промышленность"

29 ноября в Туле состоялось совместное заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" и Экспертного совета по развитию финансовых и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле на тему развития организаций ОПК.

Провел заседание губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев. В нем приняли участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев; председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России, заместитель председателя комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" Владимир Гутенев; заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кирилл Лысогорский; председатель ПСБ, председатель Экспертного совета Комитета по развитию финансовых и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК Государственной Думы РФ по промышленности и торговле Петр Фрадков.

"Комиссия по направлению "Промышленность" продолжает курс, заданный помощником президента РФ, Секретарем Государственного Совета РФ Алексеем Геннадьевичем Дюминым. Курс на рассмотрение наиболее острых вопросов промышленного развития со стороны предприятий, регионов, целых отраслей и выработку оперативных и действенных решений. Оборонно-промышленный комплекс всегда был драйвером развития науки, технологий и инноваций. Так было всегда. И мы должны уже сейчас понимать, после наступления нашей Победы, какие уроки мы извлечем для развития гражданского направления и научно-технического развития нашей страны из того опыта, который мы сейчас активно получаем, поддерживая предприятия ОПК", — отметил Вячеслав Федорищев, открывая совещание.

Главной темой заседания стало совершенствование работы предприятий ОПК, в частности вопросы нормативно-правового регулирования деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ходе заседания рассмотрели и предложения в части регуляторных нефинансовых мер и совершенствования финансового инструментария, которые внес председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России, заместитель председателя комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" Владимир Гутенев.

"Некоторые вопросы поддержки предприятий ОПК требуют донастройки нормативно-правового поля. Одно из ключевых — дисбаланс в системе "заказчик-исполнитель" в рамках гособоронзаказа. В первую очередь, это касается проблемы ценообразования при заключении госконтрактов", — заявил Владимир Гутенев.

Он отметил, что Комитет ГД по промышленности и торговле совместно с профильным Экспертным советом ГД под руководством Петра Фрадкова подготовил ряд предложений по совершенствованию законодательства в оборонно-промышленной сфере. "Наши инициативы предполагают установление оптимальной предельной цены контракта в рамках лимита бюджетного финансирования. Является недопустимым, когда военпреды финалистов не принимают согласованные цены кооперации в общей сумме, ссылаясь на предельную цену контракта. Кроме того, они не учитывают в затратах проценты по коммерческим кредитам. Как результат ценообразование по ГОЗ оказывает значительное негативное влияние на гражданскую продукцию, поскольку на нее ложатся все затраты, не принятые военпредами", — резюмировал парламентарий.

Петр Фрадков отметил важность поднимаемых на заседании комиссии Госсовета вопросов, которые перекликаются с темами на заседаниях Экспертного совета по мерам поддержки ОПК. "Площадки комиссии и экспертного совета разные, но общность тем и совпадение приоритетов еще раз подчеркивает, что мы работаем над одной задачей — созданием необходимых условий для дальнейшего развития отечественной промышленности. И некоторые обсуждаемые инициативы заслуживают отдельного внимания в качестве примеров — это и развитие внебюджетного финансирования для проектов промышленных предприятий, необходимость приоритизации этих проектов, повышение кадрового научного потенциала, масштабирование успешного опыта по поддержке высокотехнологичных производств", — сказал глава ПСБ.

Ключевыми направлениями, требующими широкого обсуждения и принятия оперативных решений, являются вопросы ценообразования и банковского сопровождения контрактов по гособоронзаказу. Было предложено пересмотреть действующие механизмы с целью уменьшения нагрузки на финансово-экономический блок предприятия.

"В условиях высокой ключевой ставки, с учетом опыта наших институтов развития и банковского сектора, возможно, одним из источников адресной льготной поддержки развития высокотехнологичных секторов экономики могла бы стать аккуратная, целевая государственная эмиссия. В ограниченных масштабах это было бы целесообразно для финансирования критически важных стратегических проектов", — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Второй вопрос повестки — реализация проектов по производству высокотехнологичной продукции.

"На предприятиях ОПК лежит большая ответственность. Наша задача сделать так, чтобы это направление развивалось опережающими темпами, обеспечивало национальную оборону и безопасность. В настоящее время предприятия обеспечены заказами, но нельзя забывать и о диверсификации. Президент нам такую задачу поставил в 2016 г. — достичь доли гражданской продукции и продукции двойного назначения — 50% к 2030 году. Будем совместно решать эту задачу", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Отметим, на территории Самарской области по итогам 2022 г. доля гражданской продукции и продукции двойного назначения в общем объеме выпускаемой продукции предприятиями ОПК, выполняющими ГОЗ, составляла 55%. В 2023–2024 гг. на предприятиях ОПК увеличился объем выпуска продукции военного назначения и на текущий момент доля гражданской продукции и продукции двойного назначения в общем объеме выпускаемой продукции немного сократилась.

Сейчас завершается очередной этап исследования по диверсификации деятельности организаций ОПК и формирование шестого Национального Рейтинга. Важная составляющая рейтинга — это популяризация лучших практик и предложения по выявлению барьеров. Все предложения будут консолидированы и направлены в комиссию Госсовета по направлению "Промышленность".