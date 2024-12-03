Вячеслав Федорищев и Геннадий Котельников подписали соглашение о сотрудничестве правительства региона и губдумы

Во вторник, З декабря, на заседании Самарской губернской думы губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подписали соглашение о взаимодействии исполнительных органов Самарской области и Самарской губернской думы по вопросам нормотворческой деятельности, мониторинга правоприменения и правового просвещения граждан.

"Мы подписали важное соглашение. Тезис очень простой: у нас столько задач, которые мы должны решить тактически, оперативно, стратегически, что мы можем их решить только вместе. Если нас по полномочиям где-то жизнь обязывает не быть вместе — мы с Геннадием Петровичем Котельниковым договорились, документ подписали, теперь мы имеем рамку такого плотного предметного взаимодействия. Я благодарю каждого из вас за такой открытый подход. Уверен, что мы сможем наполнить его по каждому из направлений практическими вещами. В совместной работе мы найдем возможность делать жизнь наших жителей еще лучше".

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников считает, что соглашение станет подспорьем для конструктивной совместной деятельности во благо жителей региона.

"Сегодня мы подписали соглашение о взаимодействии исполнительных органов Самарской области и Самарской губернской думы. Абсолютно убежден: конструктивное взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти является главным и необходимым условием для обеспечения социально-экономического развития Самарской области и на этой основе — улучшения жизни людей. Власть должна быть ответственна перед гражданами, перед всем обществом за взятые на себя обязательства. Эта работа требует слаженных действий всех уровней власти. Поэтому две ветви власти должны работать вместе, должны иметь общие консолидирующие цели и ориентиры", — отметил спикер регионального законодательного собрания