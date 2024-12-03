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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев о "Елке желаний": "Сформировано 2025 конкретных желаний от наших жителей, которые мы обязательно исполним"

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил депутатов Самарской губернской думы, членов регионального правительства, руководителей предприятий, бизнесменов поучаствовать в "Елке желаний". Не в традиционной, ежегодной, а в целом новогоднем проекте.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"У нас много добрых новогодних инициатив. Праздновать мы не будем, не время для праздников. Идет специальная военная операция. Но можно делать добрые дела, особенно для тех, кто нуждается в эмоциональной поддержке. Мы сейчас над разными новогодними проектами работаем. Сформировано 2025 конкретных желаний от наших жителей, которые в первую очередь по тем или иным направлениям нуждаются в поддержке. Мы формируем такие елки, на каждой будет по 63 желания. Эти елки мы передадим тем, кто хочет. Знаю, что крупнейшие налогоплательщики их уже запросили. Знаю, что каждый из вас — успешный в своем виде деятельности, кто-то в бизнесе, кто-то в политике. Кто сколько может на себя взять такого рода ответственность, столько и возьмет. Мы договорились о том, что это будет абсолютно конфиденциально", — сказал Вячеслав Федорищев.

"Мы поговорим еще о том, у кого есть моральное право вместе с нами заниматься этой деятельностью. Мы в свой "коллектив" не всех возьмем", — отметил губернатор.

Также глава региона предложил немного поменять формат работы и подвести итоги года в декабре на внеочередном заседании Самарской губернской думы, в то время как итоги 2023 г. были озвучены летом 2024.

"Я бы обозначил, исходя из программы развития, которую мы вместе с вами разработали и утвердили, исходя из результатов этого года четкий конкретный план на следующий год. Причем и по программам правительства, по программам партии, по программам межотраслевым во взаимодействии с профессиональными сообществами — то есть все, что мы будем предметно с вами обсуждать и делать в следующем году", — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

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