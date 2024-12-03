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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской губернской думы

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 декабря, на 46 заседании Самарской губернской думы губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики. Перед заседанием СГД он в больнице навестил семиклассника, который накануне пострадал в результате школьного конфликта.

Фото: пресс-служба губернатора СО

"Об этом все написали в контексте вопроса, который мы часто с вами обсуждаем — нашей миграционной политики. У нас с вами предстоит много работы. Мы обращали внимание за последние полгода на инциденты, которые происходили. Всегда хочется корректности формулировок. И здесь важно избежать спекуляции на межнациональных конфликтах. А вот системная планомерная работа по наведению порядка — это то, что мы с вами должны обеспечивать, каждый на своем участке работы. Давайте вместе с учетом вчерашнего инцидента подготовим нашу законодательную инициативу Самарской областной думы и правительства Самарской области на федеральный уровень. Я думаю, каждый из нас знает предмет, получает информацию от жителей. Давайте обобщим и не будем стесняться выйти с инициативой федеральной. Рабочую группу возглавит Фетисов Александр Борисович. Мы должны очень четко интересы своего региона отстаивать, особенно в предмете, который касается безопасности", — сказал руководитель области.

Вячеслав Федорищев поставил задачу Геннадию Котельникову также курировать эту работу. Через неделю запланирована совместная рабочая встреча членов правительства, различных ведомств, депутатов Самарской губернской думы с главой региона по вопросам миграционной политики. До этого времени необходимо подготовить предложения по решению накопившихся проблем.

"Я на постоянной связи с правоохранительными органами, с руководителем управления МВД — ситуацию обсуждали. У нас совместная позиция, она очень простая. Мы последовательно выступали и выступаем за безопасность региона. Там, где мы видим концентрацию негатива, мы подходим системно и с этим негативом боремся. Вот здесь, с начальником управления, позиция у нас единая", — подчеркнул губернатор.

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