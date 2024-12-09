В Самарском университете имени Королёва завершилась инновационная сессия госкорпорации "Ростех"

5-6 декабря на площадке Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва проходила инновационная сессия Государственной корпорации "Ростех". В центре внимания — эффективность научно-технической кооперации между крупными промышленными конгломератами и научными организациями, университетами, стартапами. Участники сессии говорили о том, как выстроить систему продвижения инноваций в производство, как готовить инженерные кадры высшей квалификации. Стратегическая цель — обеспечить России технологическое лидерство.

Дискуссия объединила более 120 участников. Это руководители подразделений "Ростеха", отвечающих за инновационное развитие, сотрудники дочерних холдингов и предприятий госкорпорации, а также представители Российской академии наук и ведущих университетов России.

Ключевой темой выступления ректора Самарского университета имени Королёва Владимира Богатырева стало взаимодействие университетов и индустрии в научной и образовательной сферах, а также пути для его совершенствования.

По информации ректора, только за последние три года объем НИР и НИОКР, выполненных Самарским университетом им. Королёва в интересах "Ростеха", составил около 800 млн рублей.

Владимир Богатырев остановился на том, как привлечь выпускников на предприятия госкорпорации, в частности в ОДК. Ректор проанализировал факторы, которые снижают эффективность такого традиционного механизма привлечения, как целевой набор студентов на основе трехсторонних договоров, и в качестве одного из более эффективных путей назвал программу "Крылья Ростеха", по которой сегодня в университете обучаются 155 студентов.

Эффективным механизмом сотрудничества с предприятиями "Ростеха" как в образовательной, так и в научной сфере стала Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ).

"Все ключевые решения по развитию школы принимаются Советом ПИАШ, в который входят представители наших индустриальных партнеров, в том числе ОДК и "ОДК-Кузнецов". То есть, коллеги, это происходит при вашем непосредственном участии. Сегодня передовые инженерные школы — это лучший вариант с точки зрения подготовки специалистов, привлечения выпускников и совместного принятия управленческих решений", — подчеркнул Владимир Богатырев.

В программе инновационной сессии — выступления Александра Каширина, зампредседателя НТС, руководителя Центра открытых инноваций Госкопрорации "Ростех", Алексея Боровкова, проректора по перспективным проектам Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого, а также ведущих специалистов предприятий ОДК, холдинга "Швабе", Центра инновационного развития АО "РЖД", ученых Сибирского отделения РАН и Сколковского института науки и технологий. Особое внимание было уделено развитию уникальных технологических компетенций (УТК) и практическому применению на предприятиях теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Сессия завершила работу 6 декабря.