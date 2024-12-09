16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарском университете имени Королёва завершилась инновационная сессия госкорпорации "Ростех" "Точки роста" открывают школьникам путь в науку и технику В Самаре пройдет новогодняя битва ученых Шесть учащихся Самарского государственного аграрного университета будут получать именные стипендии РСХБ В Самарской области представили лучшие педагогические и общественные практики

Образование Общество

В Самарском университете имени Королёва завершилась инновационная сессия госкорпорации "Ростех"

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

5-6 декабря на площадке Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва проходила инновационная сессия Государственной корпорации "Ростех". В центре внимания — эффективность научно-технической кооперации между крупными промышленными конгломератами и научными организациями, университетами, стартапами. Участники сессии говорили о том, как выстроить систему продвижения инноваций в производство, как готовить инженерные кадры высшей квалификации. Стратегическая цель — обеспечить России технологическое лидерство.

Дискуссия объединила более 120 участников. Это руководители подразделений "Ростеха", отвечающих за инновационное развитие, сотрудники дочерних холдингов и предприятий госкорпорации, а также представители Российской академии наук и ведущих университетов России.

Ключевой темой выступления ректора Самарского университета имени Королёва Владимира Богатырева стало взаимодействие университетов и индустрии в научной и образовательной сферах, а также пути для его совершенствования.

По информации ректора, только за последние три года объем НИР и НИОКР, выполненных Самарским университетом им. Королёва в интересах "Ростеха", составил около 800 млн рублей.

Владимир Богатырев остановился на том, как привлечь выпускников на предприятия госкорпорации, в частности в ОДК. Ректор проанализировал факторы, которые снижают эффективность такого традиционного механизма привлечения, как целевой набор студентов на основе трехсторонних договоров, и в качестве одного из более эффективных путей назвал программу "Крылья Ростеха", по которой сегодня в университете обучаются 155 студентов.

Эффективным механизмом сотрудничества с предприятиями "Ростеха" как в образовательной, так и в научной сфере стала Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ).

"Все ключевые решения по развитию школы принимаются Советом ПИАШ, в который входят представители наших индустриальных партнеров, в том числе ОДК и "ОДК-Кузнецов". То есть, коллеги, это происходит при вашем непосредственном участии. Сегодня передовые инженерные школы — это лучший вариант с точки зрения подготовки специалистов, привлечения выпускников и совместного принятия управленческих решений", — подчеркнул Владимир Богатырев.

В программе инновационной сессии — выступления Александра Каширина, зампредседателя НТС, руководителя Центра открытых инноваций Госкопрорации "Ростех", Алексея Боровкова, проректора по перспективным проектам Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого, а также ведущих специалистов предприятий ОДК, холдинга "Швабе", Центра инновационного развития АО "РЖД", ученых Сибирского отделения РАН и Сколковского института науки и технологий. Особое внимание было уделено развитию уникальных технологических компетенций (УТК) и практическому применению на предприятиях теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Сессия завершила работу 6 декабря.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5