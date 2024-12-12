16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор встретился с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем конституции РФ По решению губернатора на поддержку регионального Движения Первых направят 50 млн рублей Вячеслав Федорищев выступил на стратсессии по вопросам сохранения объектов культурного наследия Олег Кононенко удостоен звания "Почетный гражданин Самарской области"

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев вручил жителям региона государственные награды

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 12 декабря, в региональном правительстве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные награды Российской Федерации и государственные награды Самарской области жителям региона, которые внесли большой вклад в развитие региона. Мероприятие прошло в День Конституции РФ.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Очень символично и почетно в такой важный день вручать государственные награды вам — нашим выдающимся соотечественникам, которые строят успех самарского региона, посвящают себя родной земле. Вы представляете самые разные профессии, но в то же время делаете одно большое дело. Укрепляете Россию, заботитесь о ее будущем, ведете ее к новым победам", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев, открывая торжественную церемонию.

Среди награждаемых военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, работники промышленных предприятий, сельского хозяйства, общественные деятели, врачи, многодетные матери, матери героев, волонтеры и многие другие.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен заместитель директора дирекции — начальник управления дирекции по безопасности службы вице-президента по безопасности и режиму АО "АвтоВАЗ" Алексей Буравцев.

Медаль "За отвагу" вручена старшему специалисту-эксперту военного комиссариата Промышленного района Самары Александру Евдокимову и старшему специалисту-эксперту военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города Самара Виктору Менжаеву.

"Благодарен каждому из вас за то, что честно и добросовестно выполняете свою работу, вносите свою лепту в общее дело. Не сдаетесь перед трудностями, смело идете вперед, поддерживаете единство и согласие в непростое для страны время. От нашего совместного труда зависит не только будущее региона, но и в целом судьба всей России. Именно поэтому для нас так важно сегодня сплоченно, с удвоенной силой трудиться, достигать целей, которые мы совместно прописали в Программе развития Самарской области, работать над задачами, которые ставит перед нами президент Владимир Владимирович Путин. Поддерживать наших бойцов и их родных, создавать для них надежный тыл. Заботиться о будущем, растить и воспитывать детей, прививать им традиционные ценности", — подчеркнул губернатор.

В числе награждаемых Елена Притыченко — мать Героя Российской Федерации Артема Пономаренко, который погиб, сражаясь на фронте.

Темур Кислухин, заведующий отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера, который спас жизни сотен детей с врожденным пороком сердца, удостоен почетного звания "Заслуженный врач РФ".

Александр Решетов, который оказал большую поддержку нашим соотечественникам — жителям Донецкой и Луганской Народной Республики, неоднократно выезжал в регионы в составе медицинской бригады, оказывал помощь раненым бойцам в госпитале города Курска, отмечен почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям".

На церемонии награждения было много молодежи: дети из многодетных семей, волонтеры победы, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов, активисты Движения Первых. Глава региона подарил каждому ребенку Конституцию РФ — важнейший закон, документ, основы которого надо знать всем со школы.



Гид потребителя

Последние комментарии

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5