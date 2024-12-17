Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба

В региональном правительстве прошло совместное заседание антитеррористической комиссии Самарской области и оперативного штаба в Самарской области под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
В ходе заседания рассмотрели актуальные вопросы общественной безопасности, безопасности объектов жизненно важной инфраструктуры, расположенных на территории региона.
"Террористические угрозы, связанные с проведением специальной военной операции, обострение ситуации в Сирии, где активизировались террористы всех мастей, среди которых немало выходцев из бывших республик Советского Союза, — все это требует от нас повышенной бдительности, — сказал глава региона, открывая совещание. — В этих условиях крайне важно принять исчерпывающие меры, обеспечивающие безопасность наших граждан в период новогодних праздников. В период праздничных дней необходимо увеличить плотность нарядов полиции и максимально приблизить их к местам массового пребывания граждан. Кроме того, следует усилить следственно-оперативные группы в целях незамедлительного реагирования на сообщения о правонарушениях, а также на осложнение оперативной обстановки".
К обеспечению правопорядка и безопасности граждан целесообразно привлечь сотрудников Управления Росгвардии, частных охранных организаций, членов казачьих обществ, добровольных народных дружин.
Оперативным группам в муниципальных образованиях поставлена задача оценить готовность сил и средств, привлекаемых к реализации первоочередных мер по пресечению террористических актов.
"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы наши граждане встретили праздники в спокойной, безопасной обстановке", — подчеркнул губернатор.
Второй вопрос заседания — об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ТЭК Самарской области.
Третий вопрос — о рассмотрении итогов работы антитеррористической комиссии в Самарской области, антитеррористических комиссий муниципальных образований за 2024 год. Кроме того, на заседании рассмотрели результаты исполнения в текущем году мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024–2028 гг., а также план работы антитеррористической комиссии в Самарской области на 2025 год.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!