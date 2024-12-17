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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональном правительстве прошло совместное заседание антитеррористической комиссии Самарской области и оперативного штаба в Самарской области под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Фото: пресс-служба губернатора

В ходе заседания рассмотрели актуальные вопросы общественной безопасности, безопасности объектов жизненно важной инфраструктуры, расположенных на территории региона.

"Террористические угрозы, связанные с проведением специальной военной операции, обострение ситуации в Сирии, где активизировались террористы всех мастей, среди которых немало выходцев из бывших республик Советского Союза, — все это требует от нас повышенной бдительности, — сказал глава региона, открывая совещание. — В этих условиях крайне важно принять исчерпывающие меры, обеспечивающие безопасность наших граждан в период новогодних праздников. В период праздничных дней необходимо увеличить плотность нарядов полиции и максимально приблизить их к местам массового пребывания граждан. Кроме того, следует усилить следственно-оперативные группы в целях незамедлительного реагирования на сообщения о правонарушениях, а также на осложнение оперативной обстановки".

К обеспечению правопорядка и безопасности граждан целесообразно привлечь сотрудников Управления Росгвардии, частных охранных организаций, членов казачьих обществ, добровольных народных дружин.
Оперативным группам в муниципальных образованиях поставлена задача оценить готовность сил и средств, привлекаемых к реализации первоочередных мер по пресечению террористических актов.

"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы наши граждане встретили праздники в спокойной, безопасной обстановке", — подчеркнул губернатор.

Второй вопрос заседания — об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ТЭК Самарской области.

Третий вопрос — о рассмотрении итогов работы антитеррористической комиссии в Самарской области, антитеррористических комиссий муниципальных образований за 2024 год. Кроме того, на заседании рассмотрели результаты исполнения в текущем году мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024–2028 гг., а также план работы антитеррористической комиссии в Самарской области на 2025 год.

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