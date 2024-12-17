Вячеслав Федорищев вручил региональные награды спортсменам и тренерам

Во вторник, 17 декабря, в рамках форума "Спортивная губерния" подвели спортивные итоги 2024 года. В универсальном комплексе "МТЛ "Арена" в Самаре состоялась торжественная церемония чествования людей, внесших особый вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе, а также награждение лауреатов областного конкурса на соискание премии губернатора Самарской области в области физической культуры и спорта в 2024 году.

В мероприятии приняли участие губернатор Вячеслав Федорищев, министр спорта региона Лидия Рогожинская, почетные гости, в том числе победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, представители профессиональных спортивных клубов, региональных спортивных федераций, спортсмены и тренеры, делегации городских округов и муниципальных районов Самарской области, сотрудники и ветераны спортивной отрасли.

Глава региона поприветствовал участников церемонии: "Именно благодаря вашим усилиям, вашей настойчивости, вашему таланту Самарская область заслуженно считается одним из регионов, где куется спортивная слава России. Именно ваши достижения, результаты спортсменов, работа тренеров, организаторов спорта позволили нам принять эстафету Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Вячеслав Федорищев отметил, что подготовка к форуму, который наш регион примет осенью 2025 г., уже началась. "Рассчитываем, что каждая федерация, каждый спортсмен, каждый из нас сделает все зависящее, чтобы показать Самару спортивную", — добавил глава региона.

Объединяющей идеей, считает губернатор, должно стать понимание того, что спорт должен быть по-настоящему чистым — массовый, профессиональный. Именно это заложено в суть движения #Чистыйспорт, призванного объединить спортсменов, которые хотели бы видеть "больше чистого спорта и много содержательных подходов".

Развитие спорта и физической культуры, стимулирование спортсменов к повышению мастерства, развитие массового спорта — одна из важнейших составляющих программы социально-экономического развития региона. По инициативе Вячеслава Федорищева запущена областная программа "Мастер спорта", и уже есть ее первые результаты.

Особую благодарность Вячеслав Федорищев выразил тренерам. "Мы сейчас проводим большую работу по формированию дополнения к программе "Мастер спорта", — сообщил губернатор. — Акцент будет сделан именно на тренерском составе. Мы видим, что профессионалы, которые работают в разных видах спорта, именно сейчас нуждаются в таком усилении, которое позволит через несколько лет увидеть как в целом рост числа людей, занимающихся разными видами спорта, так и людей, которые завоевывают титулы и звания".

В 2024 г. представители Самарской области стали победителями и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр, Игр БРИКС, чемпионатов и первенств по плаванию, фехтованию, спортивной гимнастике, дзюдо, каратэ, прыжкам на батуте, самбо, смешанным боевым единоборствам, универсальному бою, рукопашному бою, грэпплингу, муайтай, шашкам, шахматам, теннису, пляжному теннису, настольному теннису, гребле на байдарках и каноэ, адаптивному спорту. Спортсмены региона — победители и призеры всероссийских спартакиад, Туриады, фестивалей комплекса ГТО.

Областной конкурс на соискание премии губернатора в области физической культуры и спорта содержит разные номинации. Вячеслав Федорищев поздравил победителей, а также вручил региональные награды.

Почетной грамотой губернатора Самарской области были отмечены заслуженный мастер спорта России, судья международной категории, судья всероссийской категории по спортивной гимнастике, президент Региональной Общественной организации "Федерация спортивной гимнастики Самарской области" Екатерина Привалова, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации тренер-преподаватель Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Александр Коновалов.

Благодарность губернатора Самарской области получили старший тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва № 3 "Легкая атлетика" Тольятти Владимир Быков, президент Самарской областной физкультурно-спортивной организации "Федерация чир спорта", президент Самарской региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация роуп скиппинга (спортивной скакалки)", спортивный судья всероссийской категории по танцевальному спорту Степан Погорельский, председатель правления Самарского областного регионального отделения Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России", мастер боевых искусств России Юрий Хоменко, президент Самарской областной федерации "Спортивное метание ножа", тренер сборной команды России по спортивному метанию ножа Андрей Яковлев.

Лауреатами областного конкурса на соискание премии губернатора Самарской области в области физической культуры и спорта стали:

— в номинации "Гордость губернии" спортсменом года в олимпийских видах спорта лауреатом был признан Александр Жигалов (спортивная гимнастика, Тольятти), Мария Иванова (дзюдо, Самара), спортсменами года в неолимпийских видах спорта — Тимофей Паршин и Анастасия Гурьева (всестилевое каратэ, Тольятти);

— в номинации "Преодоление" спортсменами года в адаптивных видах спорта стали Кирилл Пульвер (спорт лиц с поражением ОДА (плавание), Самара) и Анна Порецкова (спорт глухих (велоспорт), Тольятти). Тренером года по адаптивным видам спорта был признан Вячеслав Ленский (спорт лиц с поражением ОДА (плавание), Самара);

— в номинации "Спортивная эпоха губернии" за многие годы работы на благо развития физической культуры и спорта в Самарской области чествовали олимпийского чемпиона 1972 года по велоспорту Бориса Шухова (Самара);

— в номинации "За служение спорту" тренером года по олимпийским видам спорта стала Элина Орлова (фехтование, Самара), тренером года по неолимпийским видам спорта — Галина Замыцкова (фитнес-аэробика, Самара), как детский тренер года отмечена Галина Лаздина (парусный спорт, Самара);

— в номинации "Золотой Олимп" как спортивная команда года награждена команда "Голд Спейс — Самарский университет" (фитнес-аэробика, Самара);

— в номинации "Спорт для всех" отметили лучшего наставника по месту жительства — им стала Галина Жарова (фитнес-аэробика, Отрадный);

— в номинации "Спортивная губерния" самым спортивным городским округом стал Отрадный, а самым спортивным муниципальным районом — Волжский район.

Вячеслав Федорищев поздравил всех с завершением спортивного года: "Я хотел бы каждому, кто принимал участие в соревнованиях, пожелать будущих побед, энергии, энтузиазма. Каждому, кто добивается успеха, стремится к этому, идет по этому пути, я желаю успехов, крепкого здоровья, поддержки родных и близких и — побеждать. Только вперед!"