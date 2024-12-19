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Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами региона

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 декабря, в Молодежном центре Самарской области стартовал XXIII областной форум добровольцев, в котором принимают участие организаторы и активисты волонтерского движения региона и руководители крупнейших общественных организаций, занимающихся развитием добровольчества. С участниками форума встретился губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

"От себя лично, от правительства Самарской области, от жителей, которых представляю, хотел бы сказать вам большое спасибо — вам и вашим товарищам, потому что добровольчество, бескорыстное, не мотивированное личными целями служение людям — это, наверное, самая высшая степень служения, которая есть. Каждому из вас, кто работает для организации снабжения наших ребят на линии фронта, кто работает в "Лиза Алерт" и помогает искать пропавших людей, кто у себя в школе, университете занимается волонтерской деятельностью, людям старшего возраста, которые уже прошли определенный путь и делятся своим опытом не только по профессии, но еще и таким образом, объединяя вокруг себя разных людей и занимаясь этой деятельностью — большое вам спасибо, низкий поклон, — обратился губернатор. — Все, что от нас зависит, мы будем делать, делать больше для того, чтобы у вас, у ваших товарищей было больше возможностей для развития. Наверное, в этом и есть ценность нашего российского общества — в том, что мы, не ища выгоды для себя, готовы делиться и дарить свое время, свои знания, свое сердце, свой интеллект для решения нашей общей задачи".

В рамках форума состоялась церемония награждения, в ходе которой губернатор вручил отличившимся волонтерам региональные и федеральные награды: грамоты президента Российской Федерации и памятные медали "За вклад в подготовку и проведение всемирного фестиваля молодежи 2024 года", почетные знаки губернатора Самарской области "За служение людям" и "За заслуги в развитии добровольчества", почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области. Были отмечены добровольцы, внесшие значительный вклад в реализацию социальных проектов, организацию мероприятий гражданской солидарности, а также участники всероссийского фестиваля молодежи 2024 года.

В настоящее время общая численность волонтеров региона составляет более 200 тысяч человек. Благодаря их активности Самарская область входит в число лидеров по развитию добровольческого движения в России. Наш регион 6 лет подряд (с 2018 по 2023 годы) одерживал победу во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки (добровольчества) волонтерства "Регион добрых дел".
После церемонии состоялся открытый диалог, волонтеры смогли задать Вячеславу Федорищеву вопросы, касающиеся поддержки добровольчества в регионе.

Антон Птичкин, руководитель регионального отделения всероссийского студенческого корпуса спасателей, рассказал, что их аварийно-спасательное формирование подготовленных добровольцев взаимодействует с Главным управлением МЧС России по Самарской области, Самарским областным центром медицины катастроф, скорой медицинской помощи, спасательными службами. Подразделение расширяется, но собственного помещения у ребят нет. Антон попросил содействия в подборе места для организации их штаба. Вячеслав Федорищев поручил отработать этот вопрос совместно с врио главы Самары Иваном Носковым.

Координатор движения "Волонтеры Победы" Виктория Колчина затронула тему подготовки к мероприятиям, посвященным 80-летию Великой Победы, рассказала о том, как волонтеры Победы помогают ветеранам Великой Отечественной войны. Например, с 25 декабря активисты-добровольцы начнут поздравлять ветеранов с наступающим Новым годом.

Глава региона отметил, что на недавнем заседании оргкомитета "Победа" был принят ряд решений относительно помощи ветеранам.

"Здесь избыточного внимания и благодарности не может быть. Знаю, что большая работа ведется, но давайте подумаем, что мы делаем для самих ветеранов. Это должно быть регулярно, ежедневно, но не в формате, который нам удобен, а так, как удобно ветеранам", — предложил он волонтерам Победы.

Свои вопросы задали также руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева, руководитель проекта "Мы вместе!" Татьяна Санникова, другие участники встречи.

Принятые по итогам обсуждения решения будут озвучены на оперативном совещании в правительстве области. Форум продолжит свою работу до 20 декабря, в рамках мероприятий запланированы обучающие семинары, стратегические сессии и презентации лучших практик волонтерской деятельности.

Форум проводится в целях публичного признания деятельности волонтеров, создания условий для распространения идей и ценностей добровольчества, вовлечения граждан в добровольческую деятельность и является итоговым мероприятием в области добровольчества в 2024 году. Самарская область является единственным регионом России, где форум проводится на системной основе с 2000 года при поддержке губернатора и правительства Самарской области, партнеров из НКО, социально-ориентированного бизнеса, региональных СМИ. Организаторами Форума являются правительство Самарской области, АНО "Самарский Центр развития добровольчества", Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) Самарской области ГБУ СО АМП, СРМОО "Центр социальных проектов", Самарское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры культуры", Самарский дом молодежи, Самарское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Самарский союз молодежи.

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