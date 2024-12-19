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ВТБ и CNews объявляют о старте приема заявок на премию Data Fusion Awards

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ и CNews запускают прием заявок на общероссийскую премию в области искусственного интеллекта и технологий анализа данных Data Fusion Awards 2025. Участники могут подать заявки до 23 января 2025 года. В этом году впервые премия будет включать специальную номинацию, посвященную научным прорывам в области искусственного интеллекта. В конкурсе, который пройдет в партнерстве с Институтом ИИ МГУ, могут принять участие авторы научных статей, посвященных ИИ. Призовой фонд этой номинации — 3 млн руб.

Кросс-отраслевая премия проходит уже четвертый год подряд. В ней могут принять участие представители компаний, образовательных организаций и государственных структур. Помимо конкурса научных статей, премия будет присуждаться еще в пяти различных номинациях, включая Data Fusion в бизнесе, в госсекторе, технологии Data Fusion и др.

Прием заявок пройдет до 23 января. Награждение победителей состоится в рамках крупнейшей технологической конференции в области обмена данными Data Fusion 16–17 апреля 2025 года.

Жюри премии выберет лучшие проекты, в области искусственного интеллекта и анализа больших данных. Будет отмечен также вклад высших учебных заведений, образовательных курсов и корпоративных университетов в подготовку специалистов для работы с данными и обучение бизнес-пользователей.

Традиционно особое внимание эксперты уделят тому, как участники конкурса применяют в своих проектах подход Data Fusion, предполагающий объединение данных, алгоритмов машинного обучения и синергию процессов для трансформации процесса анализа данных.

"Мы глубоко убеждены, что подход Data Fusion, предполагающий объединение данных, алгоритмов машинного обучения, определит будущее развитие технологий и сервисов, которые нас окружают. Развитие этих технологий будет идти при самом плотном взаимодействии с наукой. Тем более что отечественная школа является признанным авторитетом в мировом научном сообществе. Также мы считаем крайне важным привлечение новых кадров, молодых, талантливых специалистов, деятельность которых подчеркивает Data Fusion Awards 2025", — отметил Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования — старший вице-президент ВТБ.

"Как и многие другие сферы, система международного сотрудничества в области науки претерпевает сегодня большие изменения. Участие российских ученых в ряде зарубежных журналов и конференций оказалось дискриминационным. В рамках новой номинации "Научный прорыв года в ИИ" совместно с партнерами мы привлечем внимание к последним достижениям отечественных исследователей и отметим их премией", — комментирует член жюри, Александра Кирьянова, главный редактор CNews.

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