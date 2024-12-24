Вячеслав Федорищев заболел коронавирусом

Во вторник, 24 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем телеграм-канале о том, что заболел ковидом. Глава региона добавил, что, несмотря на его изоляцию в кабинете на пару дней, все рабочие процессы будут продолжены.
"Я на работе буквально 24 часа в сутки. Это не фигура речи — я изолировался у себя в рабочем кабинете, потому что у меня ковид", — сообщил Вячеслав Федорищев.
Он добавил: несмотря на то, что коронавирус сейчас протекает, в основном, в легкой форме, не стоит забывать прививаться от него, от гриппа и ОРВИ.
"Прислушивайтесь к себе, при необходимости делайте тесты. Прошу всех не забывать беречь друг друга и, прежде всего, себя", — добавил глава региона.
Также в видеообращении губернатор извинился перед всеми, с кем на ближайшее время были назначены личные встречи.
"Мы обязательно встретимся, в ВКС-формате или по телефону. Пока пару дней я в изоляции, но работа продолжается. Я на связи со всеми. Все рабочие процессы устойчивы и непрерывные", — подчеркнул он.
Последние комментарии
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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!