Вячеслав Федорищев заболел коронавирусом

Во вторник, 24 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем телеграм-канале о том, что заболел ковидом. Глава региона добавил, что, несмотря на его изоляцию в кабинете на пару дней, все рабочие процессы будут продолжены.

"Я на работе буквально 24 часа в сутки. Это не фигура речи — я изолировался у себя в рабочем кабинете, потому что у меня ковид", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Он добавил: несмотря на то, что коронавирус сейчас протекает, в основном, в легкой форме, не стоит забывать прививаться от него, от гриппа и ОРВИ.

"Прислушивайтесь к себе, при необходимости делайте тесты. Прошу всех не забывать беречь друг друга и, прежде всего, себя", — добавил глава региона.

Также в видеообращении губернатор извинился перед всеми, с кем на ближайшее время были назначены личные встречи.

"Мы обязательно встретимся, в ВКС-формате или по телефону. Пока пару дней я в изоляции, но работа продолжается. Я на связи со всеми. Все рабочие процессы устойчивы и непрерывные", — подчеркнул он.