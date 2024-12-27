Вячеслав Федорищев поручил создать оперативный штаб по обеспечению жизнедеятельности региона в праздничные дни

В четверг, 26 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел еженедельное оперативное совещание в открытом формате.

В повестке - своевременное предоставление социальных выплат в праздничные и выходные дни, вывоз твердых коммунальных отходов и организация бесперебойного обеспечения жителей коммунальными ресурсами. В числе приоритетных вопросов - обеспечение безопасности граждан в период новогодних праздников.

"Массовых развлекательных мероприятий на период новогодних праздников у нас не запланировано. В то же время в традициях наших жителей - выйти в новогоднюю ночь на прогулку, - сказал глава региона. - Сегодня рассмотрим вопросы, которые касаются обеспечения безопасности наших граждан".

По информации заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрия Дмитриева, правопорядок и общественную безопасность в новогоднюю ночь будут обеспечивать свыше 1600 сотрудников органов внутренних дел. Также планируется привлечение около 150 представителей общественных формирований правоохранительной направленности, более 220 работников частных охранных организаций и военнослужащих военной полиции 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии ЦВО.

Кроме того, в областном центре вход на площадь имени Куйбышева будет организован через контрольно-пропускные пункты.

Также на работу в режиме усиления дежурных смен и повышенной готовности переходят подразделения государственной противопожарной службы и поисково-спасательной службы региона. Об этом на оперативном совещании доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин. Отдельное внимание руководитель профильного ведомства уделил использованию пиротехнических изделий. По его словам, решение об установлении особого противопожарного режима принято в восьми муниципальных образованиях. Вместе с тем на территории Пестравского, Кошкинского, Хворостянского районов введен полный запрет на использование пиротехнических изделий выше второго класса опасности.

Обращаясь к жителям региона, Вячеслав Федорищев призвал "в такое время особой бдительности отказаться от салютов, фейерверков и петард". Он напомнил, что применение пиротехники регулируется законом о тишине и рядом других ограничений. "Важнейшим приоритетом для нас является безопасность", - заключил губернатор.

Также глава региона обратил внимание жителей на то, что в настоящее время работа речной переправы между Самарой и Рождествено приостановлена из-за тонкого льда на Волге.

"Находиться на льду крайне опасно. Призываем вас ни в коем случае не выходить на лед и не переправляться через Волгу. Маршрут в Рождествено возобновится после того, как установится прочный ледовый покров", - обратился к горожанам руководитель области.

Вместе с тем врио заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Андрей Белоусов сообщил, что для ликвидации чрезвычайных ситуаций на Волге будут работать семь судов на воздушной подушке.

Говоря об обеспечении безопасности в период новогодних праздников, Андрей Белоусов отметил: "В режиме круглосуточного дежурства находятся 11 подразделений поисково-спасательной службы с дежурными силами три-пять человек. От противопожарной службы региона на круглосуточное дежурство в составе пожарно-спасательных караулов ежесуточно будут заступать 373 человека личного состава и 99 единиц техники. От поисково-спасательной службы планируется не менее 45 спасателей на смене".

Глава региона сделал акцент на работе глав муниципалитетов по организации безопасности жителей. "Предлагаю нам с вами работу на новогодние праздники организовать так, чтобы буквально каждый день в очередном муниципальном образовании вместе с коллегами смотреть, как работа организована, помогать методологически, компетенциями - усиливать работу таким образом", - обратился губернатор к Сергею Аникину.

"Самое главное - понимать зону нашей прямой ответственности. Она охватывает 100% жизни нашего региона. С завтрашнего дня будьте готовы к ежедневным командно-штабным учениям", - заключил Вячеслав Федорищев.

На совещании заместитель председателя правительства Самарской области - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Михаил Белоусов доложил о мероприятиях по бесперебойному обеспечению потребителей коммунальными ресурсами в праздничные дни. Как отметил глава профильного ведомства, областным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства приняты все необходимые меры по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения.

"Утвержден график круглосуточного дежурства сотрудников министерства, разработан алгоритм действий при возникновении аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения. Также организован информационный обмен о технологических нарушениях между службами ЕДДС органов местного самоуправления и диспетчерской службой министерства, ресурсоснабжающими организациями. Для контроля за работой предприятий и организаций энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в министерстве создана рабочая группа", - сообщил Михаил Белоусов.

По решению главы региона с 29 декабря в областном правительстве организуют круглосуточный штаб по обеспечению бесперебойной работы жизнедеятельности региона в период новогодних праздников. Также руководитель области поручил организовать круглосуточную "горячую линию" штаба.

В свою очередь, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Артем Ефимов доложил о работе регоператора АО "Экология" в предстоящие праздничные дни.

"На маршруты ежедневно будут выходить не менее 250 единиц техники. Не менее чем 400 работников транспортных компаний обеспечат бесперебойный вывоз ТКО по графику. Кроме того, сформирован список резервной техники и водителей. Диспетчеры АО "Экология" будут работать ежедневно", - подчеркнул Артем Ефимов.

По информации главы министерства, в текущем году регоператор АО "Экология" обеспечит переработку елок. В качестве пилотного проекта к 6 января 2025 г. в некоторых местах продажи хвойных будут установлены специальные бункеры для их приема. Узнать о местах расположения таких контейнеров можно на сайте экология-самара.рф и в госпабликах профильного министерства.

Губернатор поручил Артему Ефимову организовать работу министерства, основных логистических компаний таким образом, чтобы жители видели изменения в качестве предоставления услуги по вывозу ТКО, а также представить маршрутизацию потоков.

Еще один важный вопрос повестки - работа в праздничные дни амбулаторного звена, стационаров и станций скорой помощи.

По информации врио министра здравоохранения Сергея Вдовенко, в соответствии с графиком будут работать 51 медицинская организация первичного звена, три специализированных медицинских стационара и 12 центров амбулаторной онкологической помощи. Также на базе городских поликлиник и ЦРБ ежедневно с 8:00 до 20:00 будут работать 108 бригад неотложной помощи, 212 мобильных медицинских бригад и 130 кабинетов-фильтров для приема пациентов с ОРВИ и COVID-19. Продолжат свою работу кабинеты диспансеризации и профосмотра, а врачи-специалисты - консультативный прием. Вместе с тем увеличены силы и средства станций скорой медицинской помощи: на линию выйдут 206 бригад.

Вячеслав Федорищев поручил главам муниципальных образований посещать приемные покои медучреждений, чтобы посмотреть, как организована работа в праздничные дни.

Еще один важный вопрос, который обсудили участники совещания, - предоставление мер социальной поддержки. Получателями пособий и компенсации в Самарском регионе являются более чем 770 тыс. человек, из них большая часть получают выплаты через кредитные организации, а более 170 тыс. человек - через отделения почтовой связи.

Врио заместителя председателя правительства Самарской области, министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева сообщила, что в праздничные дни выплаты в отделениях почтовой связи начнутся на два дня раньше, с 3 января, и будут предоставляться вне зависимости от графика до 8 января. Далее доставка отделениями связи социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме в соответствии с установленным графиком.

В завершение оперативного совещания губернатор поблагодарил сотрудников областного правительства, администрации губернатора, представителей муниципальных образований и федеральных структур за работу в уходящем 2024 году.

"В ближайшие полтора года мы практически уже сформировавшейся командой должны будем показать изменения не в качестве нашей работы, а в качестве жизни в регионе. Они должны быть буквально в каждой сфере, причем значимые, - обратился Вячеслав Федорищев к присутствующим. - Нас ждут требовательные времена. Мы должны очень много сделать как команда, чтобы стать теми, кто сможет выполнить все цели и большие задачи".