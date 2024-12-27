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Вячеслав Федорищев поздравил спасателей и вручил награды заслуженным специалистам

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 декабря, в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню спасателя РФ, на котором были отмечены почетными наградами отличившиеся специалисты.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов поздравил губернатор Вячеслав Федорищев. Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул отмеченный на федеральном уровне профессионализм, выстроенную на высоком уровне качественную работу ведомства.

"Для нас всех это очень высокая оценка, — сказал глава региона. — Вы знаете свой профессиональный коллектив. При всех сложностях работы в 2024 году вы показали, что в состоянии выполнить любую сложную задачу. Своим профессионализмом, волей, настойчивостью, смелостью показываете, что такое служение. Конечно же, корпус действующих сотрудников должен впитывать лучшее от ветеранов службы. У вас их 1500, причем 300 — это активные. Мы приняли решение, что будем работать в тесной связке. Уверен, что в нашем совместном подходе, мы будем выполнять самую главную цель, миссию — обеспечивать безопасность наших жителей".

Отдельные слова благодарности руководитель области адресовал сотрудникам управления, которые выезжают в командировки в новые регионы. "Это всегда связано с повышенной двойной ответственностью. Победа будет за нами!" — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Свое видеопоздравление спасателям направил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант Александр Куренков: "Своим главным профессиональным праздником этот день считают спасатели, пожарные, кинологи, пиротехники, инспекторы надзорных органов, авиаторы, психологи и медицинские работники МЧС России — все, кто борется за жизни. Беда не выбирает место и время, но у нее есть имя и адрес. В этом году удалось спасти и эвакуировать из огня, воды, в ЧС и дорожно-транспортных происшествиях более 400 тысяч человек. Все они надеялись только на вас — смелых, отважных и мужественных. Спасатель — это профессия со стальным характером и непобедимой волей, с запахом дыма и чувством опасности. Ценнейший опыт ветеранов, помноженный на высокую квалификацию и психологическую выносливость, — вот секрет успешности в нашем деле. Мы вступаем в 35-й юбилейный год. К этой дате мы подходим с накопленным потенциалом, эффективными результатами и реализованными планами. Желаю вам, дорогие коллеги и ветераны, крепкого здоровья, удачи в делах, благополучия и хорошего настроения. Благодарю за службу!"

На торжественном мероприятии отличившимся сотрудникам ГУ МЧС России по Самарской области вручили награды. Обладателями почетного звания "Заслуженный работник пожарной охраны Самарской области" стали Павел Абрамов — помощник начальника караула 5 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, Александр Балушкин — ветеран МЧС России, Вячеслав Великанов — начальник 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, Андрей Крутиков — заместитель начальника службы аварийно-спасательных формирований — начальник пожарной части акционерного общества "Тольяттиазот", Владимир Лабзин — начальник пожарно-спасательного отряда № 47 филиала ГКУ Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям", Александр Максимов — начальник службы пожаротушения, Иван Савенков — начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

Почетного звания "Заслуженный спасатель Самарской области" удостоены Иван Аманов — заместитель начальника по поисково-спасательной работе государственного казенного учреждения "Поисково-спасательная служба Самарской области", Михаил Ермолаев — начальник 97 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, Валерий Машин — начальник службы пожаротушения 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, Александр Мордвов — заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части, Александр Секисов — начальник поисково-спасательного подразделения "Первомайская" государственного казенного учреждения "Поисково-спасательная служба Самарской области".

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