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Губернатор Вячеслав Федорищев передал новую партию спецтехники и оборудования для бойцов СВО

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал в зону проведения специальной военной операции новую партию спецтехники и оборудования для самарских бойцов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Техническая помощь будет отправлена на передовую уже сегодня. Она формировалась по заявкам командиров, исходя из потребностей. В списке — квадрокоптеры Mavic, дроны, автомобили УАЗ "Буханка", радиостанции, наземные станции управления и многое другое. Общая стоимость — свыше 135 млн рублей.

"В ближайшие несколько месяцев будем закупать такого рода беспилотные средства. Они необходимы сейчас. Русскую армию достаточно хорошо снабжают. А вот по такой технике есть потребность, — сказал Вячеслав Федорищев. — Параллельно с этим будем выстраивать наше отечественное производство. Встречался с самарскими разработчиками. Задача — через три месяца такие квадрокоптеры производить самим".

По решению главы региона в течение трех месяцев будет закуплена еще тысяча беспилотников. Дополнительную военную помощь отправят в части, где служат бойцы из Самарской области.

Исполняющий обязанности заместителя командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии по военно-политической работе подполковник Алексей Уразов подчеркнул: "Вся техника, которая передается, идет по нашим заявкам. Это очень помогает ребятам там, на СВО. Электроника, дроны — это основной вид вооружения, который сейчас используется. Управляет всей этой техникой людской ресурс. К сожалению, сейчас такое время".

Также Вячеслав Федорищев напомнил о введении новой региональной единовременной выплаты в размере 3,6 млн руб. для граждан, которые приняли решение заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации с 1 января 2025 года. Ее действие распространяется на период до 1 февраля 2025 года. Помимо этого, гражданам, заключившим контракт с 1 января, также будут выплачивать по 50 тыс. руб. ежемесячно на протяжении девяти месяцев. Все это дополнительно к тому, что предусмотрено по линии Минобороны.

Таким образом, выплаты за первый год службы составят 7 млн рублей. Также военнослужащим и членам их семей предоставляют льготы, меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на contract63.ru или по телефону: 8-800-2019-117.

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