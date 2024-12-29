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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев передал семьям героев СВО государственные награды

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал государственные награды семьям участников специальной военной операции, героически погибшим, защищая страну.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Мы передаем вам государственные награды ваших родных — Героев, павших при исполнении своего воинского долга. Награды ваших сыновей, мужей, отцов, братьев. Следуя своему долгу, они стали в строй, чтобы защитить нашу Родину, защитить нас с вами в сложный, судьбоносный для страны период. Они — настоящие воины, которые сражались за правое дело. Самоотверженно, героически, не щадя своей жизни. Мы перед вашими родными и перед вами в неоплатном долгу. Мы будем заботиться о том, чтобы по мере возникновения разных жизненных ситуаций, вы точно знали, что вы не одни", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Орденом Александра Невского (посмертно) награжден младший лейтенант Иван Станиславович Волков. Награду губернатор передал супруге Тадевик Галустовне Волковой.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Орденом Мужества (посмертно) награждены: рядовой Шамиль Самигуллаевич Аминов — награду передали матери Сание Мухамедовне Аминовой; ефрейтор Евгений Николаевич Горохов — наградy передали матери Людмиле Алексеевне Гороховой; младший сержант Андрей Васильевич Николаев — награду передали супруге Марине Сергеевне Николаевой; рядовой Роман Владимирович Тулин — награду передали супруге Елене Владимировне Тулиной; рядовой Алексей Анатольевич Чахеев — награду передали сестре Елене Анатольевне Зайчиковой.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга медалью "За отвагу" (посмертно) награжден рядовой Юрий Тимофеевич Подковальник. Глава региона передал награду супруге Оксане Николаевне Подковальник.

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