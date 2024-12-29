Вячеслав Федорищев передал семьям героев СВО государственные награды

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал государственные награды семьям участников специальной военной операции, героически погибшим, защищая страну.

"Мы передаем вам государственные награды ваших родных — Героев, павших при исполнении своего воинского долга. Награды ваших сыновей, мужей, отцов, братьев. Следуя своему долгу, они стали в строй, чтобы защитить нашу Родину, защитить нас с вами в сложный, судьбоносный для страны период. Они — настоящие воины, которые сражались за правое дело. Самоотверженно, героически, не щадя своей жизни. Мы перед вашими родными и перед вами в неоплатном долгу. Мы будем заботиться о том, чтобы по мере возникновения разных жизненных ситуаций, вы точно знали, что вы не одни", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Орденом Александра Невского (посмертно) награжден младший лейтенант Иван Станиславович Волков. Награду губернатор передал супруге Тадевик Галустовне Волковой.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Орденом Мужества (посмертно) награждены: рядовой Шамиль Самигуллаевич Аминов — награду передали матери Сание Мухамедовне Аминовой; ефрейтор Евгений Николаевич Горохов — наградy передали матери Людмиле Алексеевне Гороховой; младший сержант Андрей Васильевич Николаев — награду передали супруге Марине Сергеевне Николаевой; рядовой Роман Владимирович Тулин — награду передали супруге Елене Владимировне Тулиной; рядовой Алексей Анатольевич Чахеев — награду передали сестре Елене Анатольевне Зайчиковой.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга медалью "За отвагу" (посмертно) награжден рядовой Юрий Тимофеевич Подковальник. Глава региона передал награду супруге Оксане Николаевне Подковальник.