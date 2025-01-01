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Вячеслав Федорищев почтил память погибших в Макеевке участников СВО

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 января, - вторая годовщина трагедии в Макеевке. В муниципальных образованиях Самарской области прошли памятные мероприятия.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

В Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери — Родине". Почтить память пришли родные и близкие погибших военнослужащих, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, члены правительства Самарской области и администрации города.

В новогоднюю ночь с 2022 на 2023 год, сразу после полуночи ВСУ нанесли варварский удар по Макеевке ДНР. Снаряды американской РСЗО HIMARS попали в здание ПТУ, где находились мобилизованные Самарской области. Здание было разрушено.

"Никогда не забудем. Сегодня самарские защитники Отечества продолжают отважно сражаться, в том числе и в память о тех, кто погиб под вражеским обстрелом в роковую ночь два года назад. Победа будет за нами. Сил и стойкости родным и близким, которым пришлось пережить страшное горе. Мы рядом", — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.

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