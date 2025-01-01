Вячеслав Федорищев почтил память погибших в Макеевке участников СВО

В среду, 1 января, - вторая годовщина трагедии в Макеевке. В муниципальных образованиях Самарской области прошли памятные мероприятия.
В Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери — Родине". Почтить память пришли родные и близкие погибших военнослужащих, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, члены правительства Самарской области и администрации города.
В новогоднюю ночь с 2022 на 2023 год, сразу после полуночи ВСУ нанесли варварский удар по Макеевке ДНР. Снаряды американской РСЗО HIMARS попали в здание ПТУ, где находились мобилизованные Самарской области. Здание было разрушено.
"Никогда не забудем. Сегодня самарские защитники Отечества продолжают отважно сражаться, в том числе и в память о тех, кто погиб под вражеским обстрелом в роковую ночь два года назад. Победа будет за нами. Сил и стойкости родным и близким, которым пришлось пережить страшное горе. Мы рядом", — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!