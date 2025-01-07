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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Рождеством Христовым

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с одним из главных христианских праздников — Рождеством Христовым.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

По мнению губернатора, имеющий давнюю историю праздник, любим жителями страны, служит связи поколений, укреплению традиционных семейных ценностей и нравственных ориентиров.

"Как и во все времена, Рождество объединяет людей по всей нашей огромной России в вере в торжество добра. Вместе мы молимся за наших защитников Отечества, участников специальной военной операции. Все наши силы направляем на то, чтобы во всем помогать им, оберегать их близких — ради скорейшей победы, ради будущего мира и спокойствия", — заявил глава Самарской области.    

Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что, объединенные общностью задач и целей, нашей историей, культурой, стремлением к правде и справедливости, мы достойно ответим на все вызовы времени и обязательно победим.

"Желаю вам крепости здоровья и духа, успехов во всех добрых начинаниях, благополучия и счастливого Рождества!", — заключил губернатор.

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