Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Рождеством Христовым

Во вторник, 7 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с одним из главных христианских праздников — Рождеством Христовым.
По мнению губернатора, имеющий давнюю историю праздник, любим жителями страны, служит связи поколений, укреплению традиционных семейных ценностей и нравственных ориентиров.
"Как и во все времена, Рождество объединяет людей по всей нашей огромной России в вере в торжество добра. Вместе мы молимся за наших защитников Отечества, участников специальной военной операции. Все наши силы направляем на то, чтобы во всем помогать им, оберегать их близких — ради скорейшей победы, ради будущего мира и спокойствия", — заявил глава Самарской области.
Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что, объединенные общностью задач и целей, нашей историей, культурой, стремлением к правде и справедливости, мы достойно ответим на все вызовы времени и обязательно победим.
"Желаю вам крепости здоровья и духа, успехов во всех добрых начинаниях, благополучия и счастливого Рождества!", — заключил губернатор.
Последние комментарии
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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
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Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!