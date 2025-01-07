Губернатор и глава "СКС" обсудили проблемы организации совместной работы и связи с населением

Во вторник, 7 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с управляющим директором ООО "Самарские коммунальные системы" Владимиром Бирюковым. Главной темой стали вопросы дальнейшего взаимодействия и повышения качества предоставляемых услуг.
Глава региона напомнил о декабрьской встрече с Председателем совета директоров группы компаний "Ренова" Виктором Вексельбергом, где обсуждались вопросы развития коммунального хозяйства, которое находится в ведении компаний, входящих в ГК "Ренова". Среди них — ГК "Т Плюс", РКС — крупнейшая компания, отвечающая за коммунальную инфраструктуру в разных регионах страны, в том числе и на территории Самарской области.
Обращаясь к Владимиру Бирюкову, Вячеслав Федорищев отметил: "За последние месяцы осенне-зимнего периода произошло достаточно много инцидентов на объектах инфраструктуры, которые вверены вашей компании. Самое главное — Правительство Самарской области, министерство ЖКХ, главы городских округов не видят от команды компании должного отношения и реакции на устранение тех или иных событий".
Также глава региона обратил внимание на отсутствие эффективного взаимодействия с жителями области, в том числе онлайн. Он подчеркнул важность оперативного информирования горожан о сроках, решениях возникающих проблем. В качестве примера Вячеслав Федорищев привел переписку представителей компании с главой одного из городских округов, в которой они выразили мнение, что общение с жителями в интернете — это популизм.
Губернатор не согласился с такой точкой зрения ООО "СКС". "Для правительства Самарского области это не популизм. Если люди справедливо отмечают то, что они не имеют возможности оперативной обратной связи с инфраструктурной компанией, мы обязаны ввести такие возможности. Причем вместе с компанией", — заявил руководитель области.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!